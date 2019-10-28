بدعم من المكتب الشريف للفوسفاط.. “ترايل الحوزية” يختتم فعالياته بتتويج مغربي

هبة بريس – القسم الرياضي

توج المغربيان محمد الزياتي وسمية سند بالنسخة الأولى لترايل الحوزية و الذي أجري على مسافة 15 كلم أمس الأحد بغابة الحوزية بإقليم الجديدة ، و ذلك بمشاركة 830 عداء وعداءة من بينهم 230 طفلة وطفلة.

كما فاز أيضا كل من عبد الصمد شعو ومصطفى لميس بمسافة 10 كلم التي تضمنها ترايل الحوزية و المنظم من طرف الجمعية الرياضية للفوسفاطيين، بدعم من برنامج Act4Community التابع للمجمع الشريف للفوسفاط.

وافتتحت هذه التظاهرة الرياضية، الأولى من نوعها بغابة الحوزية، بسباق على مسار كيلومترين لفائدة الأطفال البالغ عددهم 230 طفل وطفلة، منهم 100 طفل ينتمون لجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة.

و جرى تنظيم هذا الحدث الرياضي وفق بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه بتعاون مع نادي أولمبيك الجديدة، و بمساندة من عمالة إقليم الجديدة و إدارة موقع الجرف الأصفر وعدد من الجمعيات المتطوعة، وعلى رأسها جمعية البلسم للأطباء وجمعية “ألو ميدسان” والجمعية المغربية للإسعاف، وجمعية مازاغان ماراطون وكشافة الجديدة.

وأشرف إسماعيل اليوبي مدير Act4community بمعية رئيس الجمعية الرياضية للفوسفاطيين الحسين رمزي ومحمد مهرو مدير القطب الكيماوي بالجرف الأصفر على توزيع الميداليات والجوائز التذكارية على المشاركين والفائزين بالمراتب الأولى.

و قد لقيت هذه الدورة استحسانا من طرف المشاركين، الذين أبدوا إعجابهم بالمسار الغابوي والشاطئي الذي شكل علامة فارقة في مسارات الترايل المنظمة في المغرب، حيث تضمن برنامج هاته التظاهرة عدة أنشطة موازية بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، من أبرزها جمع النفايات البلاستكية داخل الغابة والشاطئ المقابل لها بهدف التحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة وجمالها.

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