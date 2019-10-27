القرض الفلاحي يطلق برنامج القروي المستثمر “5 سنوات 5 فرص شغل”

هبة بريس ـ الرباط

أطلقت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، برنامجا خاصا للمقاولين في العالم القروي، “المستثمر القروي، 5 سنوات -5 فرص شغل”، الذي يدعم ويواكب المقاولين القرويين من أجل خلق فرص الشغل، وذلك استجابة للخطاب الملكي الأخير خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، الذي دعا من خلاله الملك إلى تمكين أكبر عدد من الشباب المؤهل حاملي المشاريع، المنتمين لمختلف الفئات الاجتماعية، من الحصول على قروض بنكية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية.

وبحسب المعطيات المتوفرة فقد “اختار القرض الفلاحي للمغرب مقاربة فعلية ومرتكزة على النتائج لبلوغ الأهداف التي حددتها الخطابات الملكية، سواء منها الداعية لتعبئة القطاع المالي أو المتعلقة بضرورة العمل من أجل خلق وتعزيز طبقة وسطى فلاحية”، وذلك “وفاء لمهمة المرفق العام التي يضطلع بها فيما يتعلق بمواكبة وتمويل العالم القروي والفلاحي”.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد قرر القرض الفلاحي للمغرب، اعتبارا لدوره التاريخي في القطاع الفلاحي والقروي، إطلاق برنامجه الخاص والموجه حصريا لدعم ريادة الأعمال في الوسط القروي، وذلك بالإضافة إلى انخراطه القوي في المجهود الجماعي للنظام البنكي ومختلف فرقائه.

ويتوخى برنامج “المستثمر القروي، 5 سنوات- 5 فرص شغل”، الذي يستهدف جميع حاملي الأفكار أو المشاريع ذات البعد الفلاحي أو المرتبطة بالعالم القروي، من وراء تمويل المشاريع، التوصل إلى خلق 5 فرص شغل لكل مشروع مدعوم، ويشكل سقف 5 فرص شغل الحد الأدنى المشترك بين كل المشاريع المدعومة من طرف البرنامج.

وأدرجت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، انطلاقا من تحليلها للتجارب السابقة في مجال تمويل مشاريع المقاولين الشباب، تصورها لهذا البرنامج الجديد ضمن منظور استشرافي بهدف الوقاية من الفشل، ولتحقيق هذا الغرض، وضعت المجموعة آلية للمواكبة ممتدة على طول 5 سنوات، وذلك من أجل ضمان انتشار ناجح للبرنامج وتوفير شروط الاستدامة بالنسبة للمشاريع.

من هذا المنطلق، فإن برنامج “المستثمر القروي، 5سنوات-5 فرص شغل” يصبو لأن يكون أكثر من مجرد مانح للقروض والتمويلات “التقليدية” من خلال الانخراط في مواكبة مستدامة (لمدة5 سنوات)، مستهدفا ليس فقط نجاح المشروع المقاولاتي في حد ذاته وإنما أيضا خلق فرص الشغل (إحداث 5 فرص شغل على الأقل لكل مشروع) بفضل اعتماد التعبئة الملائمة والمستمرة للموارد والخبرات التي تتوفر عليها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بكل مكوناتها، وكذلك من خلال توفير المواكبة المستمرة للمقاول إلى غاية بلوغ مشروعه مرحلة النضج.

ويستهدف برنامج “المستثمر القروي، 5سنوات-5 فرص شغل” جميع حملة المشاريع الفلاحية وكذلك جميع المشاريع التي تعنى بالوسط القروي، ويتمحور حول خمس التزامات أساسية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب.

وتتمثل هذه الالتزامات، في”استقبال أصحاب المشاريع في أفضل ظروف الاحترام والحرفية والمساعدة، ف”باعتباره دار المقاول القروي والفلاحي، يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتوفير نفس الاستقبال وفق أفضل المعايير الجودة والاستماع والحرفية لجميع حملة المشاريع بغض النظر عن درجة نضج أفكارهم أو مستواهم الدراسي أو تكوينهم”.

كما تتمثل في “دراسة كل المشاريع مهما كانت، وتوفير الاستماع والاستشارة، خدمةً لمصلحة الجميع : للمقاول المحتمل، وعماله المستقبليين، ومنظومته العائلية والمهنية، وكذلك البنك، حيث يتعهد القرض الفلاحي للمغرب ليس فقط بدراسة كل المشاريع التي ستعرض عليه، وإنما أيضا بإحداث آلية خاصة لمواكبة أصحاب الأفكار من أجل تحويلهم، قدر المستطاع، إلى أصحاب مشاريع: صياغة مخطط الأعمال، استشارة الخبراء حول القابلية التقنية للإنجاز، التوجيه، التكوين والتأطير. كل شيء سيتم توفيره في إطار بيداغوجي بالنسبة للمقاول”.

ومن جملة الالتزامات أيضا، “تكييف التمويلات مع الاحتياجات الآنية (الاستثمار الابتدائي) والمستقبلية (الرأسمال المتداول، احتياجات التشغيل…) للمشروع، وذلك بهدف تسريع وتيرة معالجة الملفات للاستجابة السريعة والفعالة للطلبات والإفراج عن التمويلات بسلاسة ونجاعة. ويلتزم القرض الفلاحي للمغرب بمواكبة صاحب المشروع بشكل مستدام وفعال فيما بعد مرحلة الاستثمار الأولي عبر توفير الدعم المناسب في كل مرحلة من حياة المشروع وعبر التأكد بشكل منتظم من منحه كل وسائل النجاح”.

أيضا، “توفير دعم نشط ومتواصل للمشروع إلى غاية بلوغه مرحلة النضج وتحقيق الانطلاقة الناجحة للمقاول، إذ يلتزم القرض الفلاحي للمغرب بتوفير المواكبة لمدة خمس سنوات باعتباره شريكا، وليس فقط ممولا للمشروع، وإنما كفاعل في إطار التنمية المشتركة: تحيين مخطط الأعمال، المؤازرة في الظروف الصعبة وعند التعرض لصدمات، إعادة التوجيه عند الاقتضاء. وسيكون البنك بمثابة المستشار الدائم بالنسبة للمقاول الشاب”.

ومن ضمن الالتزامات الأخرى للمجموعة، “الاستحضار الدائم والمستمر لهدف خلق 5 فرص شغل على الأقل من طرف المقاولة الصغيرة جدا والمتوسطة أفضل مؤشر على نجاح المشروع، بحيث يتعهد القرض الفلاحي للمغرب بمساعدة صاحب المشروع المستفيد من البرنامج في جميع المراحل، وعلى الخصوص خلال مرحلة نمو مشروعه، ويلتزم بمنحه كل الوسائل اللازمة لتشغيل العمال مع التأكيد على السعي لبلوغ هدف تشغيل خمسة أشخاص على الأقل”.

ووأوضحت المعطيات ذاتها، أنه انطلاقا من قناعته الراسخة بأن المقاولة الصغيرة جدا والمتوسطة ملزمة بأن تلعب دورها كرافعة في مجال التشغيل، فإن التزام البنك إلى جانب المقاول يهدف، بالإضافة لتحقيق النجاح الذاتي المشروع، إلى خلق خمس فرص شغل على الأقل. ولذلك فإن فرق القرض الفلاحي للمغرب ستظل معبئة إلى غاية تحقيق هذا الهدف”.

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