البوقرعي: أخطأ بنكيران في استقلالية النيابة العامة

هبة بريس ـ الرباط

قال خالد البوقرعي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عشية امس السبت إن “أكبر خطأ إرتكبته حكومة عبد الإله بنكيران هو استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، وأصبحنا مشروع معتقلين نمشي فوق الأرض.

وقال البوقرعي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي الأول لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب “لا أحد يقوم بالسياسة الجنائية، على الأقل في السابق كان وزير العدل ومنهم مصطفى الرميد الذي من حزب العدالة والتنمية الذي كنا نتصل به، وأنا اتصلت به عدة مرات في أكثر من ملف للإعلام والإخطار والإخبار فقط، وليس للتدخل في ملف معروض أمام القضاء”.

وأردف المتحدث أنه “على الأقل كان رئيس النيابة العامة (تنجيبوه) للبرلمان ليقدم الحساب، الآن لا أحد يمكن سؤاله عن (هاذ الشي)، محمد عبد النباوي يرفض أن يمثل أمام البرلمان، بل لم يأت ليقدم تقرير النيابة العامة أمام اللجنة المختصة”، مؤكدا أنه “من حقنا أن نخشى على بلدنا، ودق ناقوس الخطر وليكن مصيرنا ما يعده هؤلاء”.

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