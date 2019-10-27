البوقرعي: أخطأ بنكيران في استقلالية النيابة العامة

هبة بريس ـ الرباط
قال خالد البوقرعي البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عشية امس السبت إن “أكبر خطأ إرتكبته حكومة عبد الإله بنكيران هو استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، وأصبحنا مشروع معتقلين نمشي فوق الأرض.
وقال البوقرعي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الإقليمي الأول لحزب العدالة والتنمية بإقليم مولاي يعقوب “لا أحد يقوم بالسياسة الجنائية، على الأقل في السابق كان وزير العدل ومنهم مصطفى الرميد الذي من حزب العدالة والتنمية الذي كنا نتصل به، وأنا اتصلت به عدة مرات في أكثر من ملف للإعلام والإخطار والإخبار فقط، وليس للتدخل في ملف معروض أمام القضاء”.
وأردف المتحدث أنه “على الأقل كان رئيس النيابة العامة (تنجيبوه) للبرلمان ليقدم الحساب، الآن لا أحد يمكن سؤاله عن (هاذ الشي)، محمد عبد النباوي يرفض أن يمثل أمام البرلمان، بل لم يأت ليقدم تقرير النيابة العامة أمام اللجنة المختصة”، مؤكدا أنه “من حقنا أن نخشى على بلدنا، ودق ناقوس الخطر وليكن مصيرنا ما يعده هؤلاء”.
مصطفى
في 21:32
الإسلاميين دائما أغبياء ولأنهم أغبياء يصدقون مالايصدق أو ينبطحون زيادة لأ ظهور حسن النية لكن عند فوات الاوان يولولون
محمد فاس
في 23:23
لي فكرشو العجينة هو لي كيقول هاد الهدرة، أما النيابة العامة واش غادي طيح عليك الباطل الا كنتي ما داير والو. فوق هادشي كولو راه الديموقراطية لي فارعينا ريوسنا بيها الدعائم ديالها هي فصل السلط
العربي
في 00:03
نتمنى ان يسحب كل ما يهم المواطن المغربي من الاحزاب وليس النيابة العامة فقط
مغربي
في 15:12
يضحكونني هؤلاء .لان شر البلية مايضحك .كل يوم يخرج واحد (ة) منهم بتصريح يكشف فيه خطأ احدهم .مع العلم انهم كلهم عملهم و علمهم خبط عشواء وعندما اقول كلهم اعني من وصلوا مراكز القرار .لكن حزبهم على المستوى المحلي او كناس بسطاء جميعهم اناس طيبون ومتخلقون وناش شرفاء على الاقل من تعاملنا معهم او عرفناهم في المدينة التي نسكنها. لا اعرف كيف انحرف منهم من وصولوا سدة القرار و المسؤولية ربما لقلة تجربتهم السياسة او لغرض في نفس يعقوب . اما موضوع السيد بن كيران اظن احسن شيء قام به موضوع استقلالية النيابة العامة عكس ما تقوله صاحبهم هذا .