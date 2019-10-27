الرميد يرفض تقاعد بنكيران الاستثنائي

هبة بريس ـ الرباط

كَشَف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والقيادي في حزب العدالة والتنمية؛ المصطفى الرميد، عن موقفه بخصوص التقاعد الإستثنائي لرئيس الحكومة السابق؛ عبد الإله بنكيران، قائلا “بالنسبة لتقاعد الأخ عبد الإله بنكيران، أنا لا أوافق عليه”.

وأوضح الرميد؛ خلال مشاركته في برنامج “شباب vox”، “لو استشارني لكان لي رأي آخر”، مردفا أن “قبول التقاعد؛ لا أعتقد أنه سينهي صفحة عبد الإله بنكيران، بدليل أنه يَحضى بشعبية محترمة، ومازال الناس ينظرون إليه باعتباره ذلك الزعيم، الذي يَحترمونه ويُقدِّرون ما قام به في المرحلة السابقة”.

وأثار المعاش الاستثنائي الذي حصل عليه رئيس الحكومة السابق وزعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الكثير من الجدل، إذ اعتبره البعض ريعا ماليا بينها يرى آخرون إنه هبة من الملك محمد السادس لا يمكن رفضها.

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