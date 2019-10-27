طهران تعلق “ساخرة” على إعلان واشنطن مقتل البغدادي

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هبة بريس ـ وكالات
علقت طهران بـ”سخرية” على إعلان الولايات المتحدة تصفية زعيم “داعش” أبو بكر البغدادي.
جاء ذلك على لسان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد أزاري جهرومي، الذي غرد على حسابه في “تويتر” قائلا: “ليس هناك شيء مميز! لقد قتلتم فقط مخلوقا خلقتموه أنتم!”
وسبق أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، تصفية البغدادي جراء عملية أمنية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب السورية.
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المجموع 5 آراء
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Yoyo
في 20:22
بالفعل قتل البغدادي ليس بالامر المعجزة،من احدث البغدادي وعصابته هو الاحرى بالقتل واتساءل كيف تمكن الامريكان بمعرفة مكانه ومباشرة بعد تحرك تركيا بالشمال السوري،نقطة غير مفهومة وهل فعلا قتل ام هو سيناريو هولوود ويمكن ان اقتيد الى وجهة اخرى وبهوية جديدة
عبد الحافظ
في 12:08
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