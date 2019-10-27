بسبب “التمور الاسرائيلية” .. ويحمان يعتدي على “قايد” بمعرض ارفود

هبة بريس ـ الرباط
علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية اعتقلت أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على خلفية اعتداءه على رجل سلطة بالمعرض الدولي للتمور بارفود.
تفاصيل الواقعة، تعود الى اقتحام ويحمان وعدد من نشطاء المرصد لأروقة معرض التمور المنظم قبل يومين بارفود، واحتجاجاهم على عرض بعض أنواع التمور التابعة ل”شركات صهيونية”.
ورفع ويحمان والنشطاء المرافقين له شعارات احتجاجية ضد منظمي الحدث، قبل أن يتدخل عدد من عناصر الامن والسلطات المحلية التي حاولت تهدئة الوضع واقناع المحتجين بالتراجع عن الفوضى التي أثارت انتباه الزوار والمشاركين الممثلين لعدد من دول العالم.
تدخل المصالح المعنية لم يرق ويحمان الذي دخل في شجار مع عناصر السلطة المحلية، قبل أن يوجه “لكمة” ل “قايد” جماعة عرب الصباح زيز باقليم ارفود، نقل على إثرها للمستشفى الاقليمي لتلقي الاسعافات اللازمة.
وعلاقة بالواقعة، أكد مصدر من منظمي المعرض، أن هذا الأخير لم يوجه أية دعوة لشركة “اسرائيلية” ، لافتا الى أن ويحمان ورفاقه أحدثوا فوضى وضجة بالمكان دون سبب مقنع.
هذا ويشار الى أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أصدر بلاغا طالب من خلاله باطلاق سراح رئيسه الذي أصيب بدوره بإصابات خلال احتجاجه ورفضه للتطبيع. وفق قوله
زوزو
في 14:18
حتى لو افترضنا جدلا وجود منتوج اسرائيلى بالمغرض . هذا الوجود لايبرر للفاعل الجمعوى والغيور على الفلسطينيين الاعتداء على رجال السلطة حتى ولو لفظا . وكان عليه التوجه الى اصحاب القرار المركزيين . اما ممارسة فن التهريج والحلقة وتجاوز الاختصاصات من خلال خرق القانون والاعتداء على الاشخاص فى واضحة النهار ومن ذون سند قانونى فهذا عمل اجرامى يستحق الجزاء العادل . احتراما لدولة الحق والقانون واحتراما كذلك للقوات العمومية التى تسهر على ارواح المواطنين ونحمى ممتلكاتهم بسند قانونى . فاشد العقاب للعابثين بالقانون .والله الموفق لما فيه الخير لمعرض الثمور بارفود .
حميدة
في 14:40
لبسالة والهمجية والبوز والكاميرات ومواقع التواصل وحب الظهور…. حينما نفهم حقوق الانسان ولا نفهم الواجبات . دخلوه يتربى مع راقي بركان…
سامية
في 15:16
مثل هؤلاء الغوغائيين السفلة مهم ن سيدهب بالبلاد إلى الهاوية.
ضرب موظف عمومي خلال مزاولة مهامه في الدول المتقدمة يعد من الجرائم المشينة و يعاقب بأقصى العقوبات. على الدولة حماية موظفيها و صون كرامتهم.
علي ١
في 15:21
ليس من حقك أن تعارض او تقول كلمة حق تنضر بعينك ولا تفتح فمك . هذا هو المغرب الحكرة والمحسوبية والفساد .
علي
في 15:45
الماكلة ذيال الله حنا فالمغرب كنحرموا علينا التمر او فالشرق الاوسط كيدخلوا اليهود للجوامع( سلطنة عمان نمودجا) رلا حنا تابعين او صافيولا مغهمن والو