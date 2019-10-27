بسبب “التمور الاسرائيلية” .. ويحمان يعتدي على “قايد” بمعرض ارفود

هبة بريس ـ الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية اعتقلت أحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، على خلفية اعتداءه على رجل سلطة بالمعرض الدولي للتمور بارفود.

تفاصيل الواقعة، تعود الى اقتحام ويحمان وعدد من نشطاء المرصد لأروقة معرض التمور المنظم قبل يومين بارفود، واحتجاجاهم على عرض بعض أنواع التمور التابعة ل”شركات صهيونية”.

ورفع ويحمان والنشطاء المرافقين له شعارات احتجاجية ضد منظمي الحدث، قبل أن يتدخل عدد من عناصر الامن والسلطات المحلية التي حاولت تهدئة الوضع واقناع المحتجين بالتراجع عن الفوضى التي أثارت انتباه الزوار والمشاركين الممثلين لعدد من دول العالم.

تدخل المصالح المعنية لم يرق ويحمان الذي دخل في شجار مع عناصر السلطة المحلية، قبل أن يوجه “لكمة” ل “قايد” جماعة عرب الصباح زيز باقليم ارفود، نقل على إثرها للمستشفى الاقليمي لتلقي الاسعافات اللازمة.

وعلاقة بالواقعة، أكد مصدر من منظمي المعرض، أن هذا الأخير لم يوجه أية دعوة لشركة “اسرائيلية” ، لافتا الى أن ويحمان ورفاقه أحدثوا فوضى وضجة بالمكان دون سبب مقنع.

هذا ويشار الى أن المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أصدر بلاغا طالب من خلاله باطلاق سراح رئيسه الذي أصيب بدوره بإصابات خلال احتجاجه ورفضه للتطبيع. وفق قوله

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