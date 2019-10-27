سخرية بسبب فرحة العثماني امام بوتين والشرقاوي : لا تمثل نفسك او حزبك !!

هبة بريس ـ عبد الله عياش

عمت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية بعد انتشار مقطع فيديو لرئيس الحكومة خلال سلامه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث بادره سعد الدين العثماني بتقديم تعريف عن نفسه، لم يكن ملزما بتقديمه وفق البروتوكول الرسمي، قائلا للرئيس الروسي “أنا رئيس حكومة المغرب… هل تعرف المغرب؟”، وما زاد الطين بلة، فرحة العثماني التي بدت مبالغ فيها بتقديمه التحية لبوتين.

مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي سخروا بشدة من “فرحة مبالغ فيها” ظهرت على وجه العثماني أثناء استقباله من طرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قبل انطلاق “القمة الروسية الإفريقية” في سوتشي.

وبدت الابتسامة عريضة على وجه العثماني وهو يتقدم ليصافح الرئيس الروسي، مع انحناءة أثارت غضب الكثيرين.

المحلل السياسي عمر الشرقاوي كتب بهذا الشأن قائلا : ربما بالغ الكثيرون في نقدهم للمنظر الذي بدا عليه رئيس الحكومة خلال استقباله من طرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الحدث في الحقيقة يستوجب كوتشينغ عاجل ومكثف للسي العثماني يلقنه ابجديات البروتوكول الديبلوماسي واتيكيت الاستقبالات الرسمية سواء في طريقة السلام او الحديث او الابتسامات او الحركات الجسدية او المظهر وهي عناصر اصبحت من أهم الاشياء في اللقاءات الديبلوماسية وقد يؤدي تجاوزها إلى مشاكل ومواقف محرجة.

وزاد الشرقاوي متحدثا : بدون شك فطريقة مشي العثماني الغريبة وابتسامته المثيرة للضحك وخفة حركاته التي كادت تسقطه خلال حفل الولاء ولباس رئيس حكومتنا تحتاج الى اعادة نظر عاجلة،”

وختم يقول ” على العثماني ان يستوعب ان لقاءاته الديبلوماسية لا يمثل نفسه او حزبه بل يمثل الدولة المغربية العريقة في البروتوكول. والغريب في الامر ان رئاسة الحكومة تتوفر على مكلفين بالبروتوكول بتعويضات سخية لكن بصماتهم على رئيس حكومتنا منعدمة ”

والتقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،بسوتشي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رأس وفد رسمي يضم وزير الخارجية والوزير المنتدب لديه وسفير المملكة في موسكو، وذلك لتمثيل الملك محمد السادس بقمة “روسيا-إفريقيا”

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