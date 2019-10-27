تاوريرت.. تلاميذ مفصولين عن الدراسة يحتجون والمدير الاقليمي يوضح

هبة بريس : أحمد المساعد

أقدم عدد من التلاميذ المفصولين عن الدراسة ولمدة أسبوع ،الدخول في سلسلة من الخطوات الاحتجاجية أمام المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت، مطالبين السماح لهم بالعودة الى مقاعد الدراسة.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية، بعد ان استنفذوا جميع الوسائل السلمية أمام المديرية الاقليمية للتعليم بالمدينة، التي رفضت قبول طلبات الاستعطاف لحوالي عشرة تلاميذ أصدرت المؤسسات التعليمية الثانوية التأهيلية الفتح وصلاح الدين الأيوبي بتاوريرت، قرارات بفصلهم من الدراسة بعد رسوبهم لسنتين متتاليتين.

ولمعرفة الاسباب الكامنة، اتصل موقع هبة بريس برشيد شرويت المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاوريرت، حيث أكد من خلاله أن هؤلاء التلاميذ فصلوا عن الدراسة بعد ان استنفذوا سنوات التكرار المسموح بها، حيث كلهم تجاوزوا السن المنصوص عليه في المذكرتين الوزاريتين 118 و 137 والتي تحدد سن 18 سنة كشرط وحد اقصى لاعادة المفصولين.

واضاف كذلك، جلست مع المعنيين اكثر من اربع مرات وبحضور السلطة المحلية والمندوب الاقليمي للتكوين المهني واقترحت عليهم الاتي:

– مساعدتهم للتسجيل في شعب للتكوين المهني وفي نفس الوقت وضع ترشيحهم لاجتياز الباكلوريا احرار.

– التنسيق مع المؤسسات من أجل ادماجهم للاستفادة من حصص الدعم المدرسي طيلة السنة.

– امكانية استفادتهم من حصص اضافية للدعم المدرسي بمركز الفرصة الثانية بتاوريرت.

واكد ان أغلبية المعنيين اقتنعوا ، لكن حوالي 08 منهم رفضوا كل هذه المقترحات المساعدة ويروجون مغالطات لا اساس لها من الصحة من قبيل: طردهم من الدراسة ،حرمانهم من الدراسة، حرمانهم من حق دستوري…، علما انهم استنفذوا سنوات التكرار المنصوص عليها قانونيا.

اضف الى ذلك، ان المديرية وجهت مذكرة للمؤسسات من اجل دراسة طلباتهم وتم عقد اجتماعات لمجالس الاقسام ورفضت طلباتهم بسبب عامل السن.

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