الهواتف تتحدى الحكومة..نقص “الساعة الإضافية “يربك حسابات المغاربة

هبة بريس ـ الرباط

تفاجأ العديد من المغاربة اليوم الأحد، بعودة هواتفهم إلى التوقيت العالمي « غرينتش »، وذلك ماتسبب في إرباك للمغاربة في مواعيدهم رغم تزامن هذا الأمر مع نهاية الأسبوع.

وقد عبر نشطاء فيسبوكيون عن غضبهم لهذه الارتباكات التي يقع بين الفينة والاخرى على الرغم من تنصيص الحكومة المغربية على ترسيم التوقيت الصيفي طيلة السنة.

وتعمد قاعدة البيانات الزمنية المذكورة على تغيير عقارب الساعة وتحديثها في جميع أنحاء العالم بانتظام، وهو الأمر الحاصل صباح يومه الأحد، عندما وجد بعض المغاربة أن هواتفهم الذكية حذفت 60 دقيقة على التوقيت المعمول به حاليا.

يذكر أن الحكومة قررت في وقت سابق، الإبقاء على التوقيت الصيفي طيلة السنة، ما أثار سخط شريحة مهمة من المغاربة.

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