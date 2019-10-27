الرميد عن ملف بوعشرين : لازالت هناك مرحلة النقض

هبة بريس ـ عبد الله عياش

علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول قضية بوعشرين المدان بـ 15 سنة حبسا نافذا

وقال الرميد خلال مروره في برنامج “شباب VOX” على قناة « ميدي 1 تيفي ” القضية فيها صحفي كان له قلم قوي وهو الآن داخل السجن، وفيها نساء يدعين اغتصاب وأشياء أخرى ”

وأضاف الرميد أن ” القضاء في مستوى غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضى بما قضى به، ومر إلى مرحلة غرفة الجنايات الاستنئنافية التي قضت بما قضت، وهاتين الغرفتين حكمتا بما حكمتا به بعد مناقشة الملف”

وأكد المسؤول الحكومي أنه علينا ” أن نعطي القضاء الفرصة ليحق الحق ويبطل الباطل “، مضيفا أنه ” لازالت هناك مرحلة النقض، ” ونتمنى أن تنصف محكمة النقض الأطراف، وهي تنظر في القانون وليس في الوقائع، هل طبق بشكل سليم ”

وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، برفع عقوبة الصحفي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم” و”اليوم 24″، إلى خمسة عشرعاما، سحنا نافذا، و300 ألف. رهم كتعويضات للطرف المدني، بعد أن أدانته بجميع التهم التي كان يتابع بسببها.

وعقب أكثر من عام وثمانية أشهر من اعتقاله في فبراير 2018، أصدرت هيئة المحكمة برئاسة القاضي الحسن الطفلي، حكمها الاستئنافي على بوعشرين في الاتهامات التي نسبت إليه والمتمثلة في الاتجار بالبشر والاغتصاب بالعنف والاعتداء الجنسي وحكمت عليه بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، بعدما كان أدين ابتدائيا بـ 12 سنة سجنا نافذا.

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