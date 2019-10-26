مارتيل.. توقيف لاعب سابق للرجاء البيضاوي في حالة سكر طافح

نُشر بتاريخ :  2019-10-26 - 23:06
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هبة بريس – مكتب طنجة

افادت مصادر هبة بريس من مدينة مارتيل أن دورية للشرطة  اوقفت لاعبا سابقا بفريق الرجاء البيضاوي مساء اليوم السبت 26 اكتوبر الجاري.

مصادرنا أردفت ان توقيف اللاعب “س. ف” المحترف بالدوري الاماراتي  تمت على مستوى مدار “الضيافة” بالقرب من احد الفنادق المعروفة بالمدينة، بعدما تبين انه يقود سيارته وهو في حالة سكر طافح.

ذات المصادر أكدت ان سيارة للأمن قامت باقتياد المعني بالامر الى مقر مفوضية الشرطة بمارتيل بغية التحقيق معه حول احداثه للفوضى بالشارع العام.

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تعليق واحد

  1. سعد

    في 01:34

    واش هدا خبر الامكانش اسم المعربد، هل يمكن نشر خبر دون دكر من الفاعل والمكان والزمان

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