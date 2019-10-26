ربيع بلهواري _ هبة بريس يعتبر نور الدين بِكر بحق نموذجاً للممثل المقتدر الذي تفَنّنَ بسلاسة في اللعب بلغة الجسد وبلاغتها وعروضها فأفلح في الأداء والإلقاء واللعب بالملامح وحركات الجسد، غير أنه كان قادراً على أداء آخر عدا ذلك الذي فُرِض عليه طويلاً و جعل منه سجيناً في أقفاص “الشلْح الكوميك” فهو ضحية الرؤى الجد محدودة التي تجعل التنقيب عن عمق قوة الممثل مسألة جد نادرة… صويلح كما يناديه الكثيرون كان أول من صورت له الكاميرا في المغرب وذلك في سينما الراحل محمد عصفور ثم تتلمذ بعدها في مسرح الطيب الصديقي، وأصبح لديه تكوين في الدراما والميلودراما وما بينهما حيث وظف هذه المكتسبات الفنية مرحليا في بعض الأعمال المهمة كفيلم الزفت ومسلسل كواليس.. غير أن سطحية المخرجين وجريهم وراء الكليشهات الكوميدية الجاهزة هو ماجعلهم يدخلون اداءه في دوامة النمطية كما دخلها اخرون عنوة. نور الدين بكر ممثل مغربي من مواليد الدار البيضاء سنة 1952 ، حيث يعد من بين أفضل الكوميديين المغاربة الذين تمكنوا من زرع البسمة على شفاه الجمهور وأداء أدوار تمثيلية احترافية. فقد عاش الفنان بكر أو المعروف بشخصية “صويلح” و”بوشتة” ـ عاش ـ أفضل فترات مشواره الفني في فترة التسعينات مع فرقة مسرح الحي الذي قدم معها أفضل المسرحيات حيث كانت الفرقة المسرحية تعد افضل فرقة مسرحية في تلك الفترة. ومن بين الأعمال المسرحية التي شارك فيها الفنان بكر مسرحية “شرح ملح” و “حب وتبن” وذلك سنة 1998، ناهيك عن مشاركته في عدد من الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزية والسيتكومات وكان أشهرها سلسلة سرب لحمام التي قدمت على شاشات التلفزيون المغربي سنة 2000، رفقة الممثل الكبير رشيد لوالي. ومن الأعمال الرمضانية الكبيرة التي كان للفنان بكر دور هام وكبير فيها سلسلة “الهاربان” التي تظل خالدة في أذهان جيل من المغاربة الذين تابعوا حلقاتها. وقد عاش خلال الفنان بكر خلال الأشهر الأخيرة وضعا صحيا حرجا، أجرى على إثره عملية جراحية بالمستشفى العسكري بالرباط، بعد أن تدهور حالته، وهو ما جعله يغيب عن الساحة الفنية، ليؤكد بعد معافاته قرب رجوعه للعمل الفني.

نُشر بتاريخ :  2019-10-26 - 23:30
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ع محياوي ـ هبة بريس

علم من مصدر جيد الاطلاع أن حافلة للنقل الحضري بفاس ذات الرقم التسلسلي 643 العاملة بخط 41 الذي يؤمن التنقل بين حي بنسودة وعوينات الحجاج تعرضت مساء اليوم السبت 26 اكتوبر الجاري حوالي الساعة 19h00 إلى اعتداء بواسطة الرشق بالحجارة نفذه مجموعة من الشبان على مستوى مدارة السوق الممتاز مرجان بطريق إيموزار .

وأضاف ذات المصدر أن عملية رشق الحافلة بالحجارة وهي ممتلئة بالركاب يعد سابقة خطيرة خاصة وأن عملية الرشق أدت إلى تهشيم عدة واقيات زجاجية للحافلة وإثارة موجة من الرعب والهلع في اوساط ركاب الحافلة وموجة من الاستياء والاستنكار .
الجناة نفذوا إجرامهم قبل ان يلوذ بالفرار في اتجاه أولاد الطيب ؛ وهو الأمر الذي وصفه شهود عيان بالعمل الاجرامي مما يعرض أمن وسلامة حياة ركاب هذه الحافلة الى تهديد حقيقي ما يستوجب الردع والتدخل السريع لرجال الدرك الملكي والسلطات الامنية المختصة .

ركاب من ذات الحافلة يطالبون السلطات المختصة بضرورة القيام بالمتعين لحماية أمن وسلامة الناس أثناء رحلاتهم على متن الحافلات خاصة على مستوى خط 41 و44 والخطوط التي تخرج خارج المدار الحضري والتعامل مع المعتدين بمقاربة أمنية رادعة.

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