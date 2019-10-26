ع محياوي ـ هبة بريس

علم من مصدر جيد الاطلاع أن حافلة للنقل الحضري بفاس ذات الرقم التسلسلي 643 العاملة بخط 41 الذي يؤمن التنقل بين حي بنسودة وعوينات الحجاج تعرضت مساء اليوم السبت 26 اكتوبر الجاري حوالي الساعة 19h00 إلى اعتداء بواسطة الرشق بالحجارة نفذه مجموعة من الشبان على مستوى مدارة السوق الممتاز مرجان بطريق إيموزار .

وأضاف ذات المصدر أن عملية رشق الحافلة بالحجارة وهي ممتلئة بالركاب يعد سابقة خطيرة خاصة وأن عملية الرشق أدت إلى تهشيم عدة واقيات زجاجية للحافلة وإثارة موجة من الرعب والهلع في اوساط ركاب الحافلة وموجة من الاستياء والاستنكار .

الجناة نفذوا إجرامهم قبل ان يلوذ بالفرار في اتجاه أولاد الطيب ؛ وهو الأمر الذي وصفه شهود عيان بالعمل الاجرامي مما يعرض أمن وسلامة حياة ركاب هذه الحافلة الى تهديد حقيقي ما يستوجب الردع والتدخل السريع لرجال الدرك الملكي والسلطات الامنية المختصة .

ركاب من ذات الحافلة يطالبون السلطات المختصة بضرورة القيام بالمتعين لحماية أمن وسلامة الناس أثناء رحلاتهم على متن الحافلات خاصة على مستوى خط 41 و44 والخطوط التي تخرج خارج المدار الحضري والتعامل مع المعتدين بمقاربة أمنية رادعة.

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