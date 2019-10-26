المنتخب العسكري المغربي للمظليات الأول عالميا بالصين

هبة بريس - القسم الرياضي

احتل المنتخب العسكري المغربي للسيدات، في صنف المظليات، المركز الأول عالميا، خلال الألعاب العسكرية العالمية التي تحتضنها الصين.

وتفوق المنتخب المغربي للمظليات على كل من الصين مستضيفة البطولة وروسيا، ليتوج بالميدالية الذهبية.

ويعتبر إنجاز مظليات المنتخب المغربي، الأول من نوعه في تاريخ المشاركات في الألعاب العسكرية العالمية.

ويتكون المنتخب الوطني المتوج بالذهبية في صنف المظليات، من نوفل إكرام، وزغاري وفاء، وماحنين سميرة، والبيض فاطمة الزهراء، ولحمر مليكة.

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