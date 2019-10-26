المنتخب العسكري المغربي للمظليات الأول عالميا بالصين

نُشر بتاريخ :  2019-10-26 - 22:08
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس - القسم الرياضي

احتل المنتخب العسكري المغربي للسيدات، في صنف المظليات، المركز الأول عالميا، خلال الألعاب العسكرية العالمية التي تحتضنها الصين.

وتفوق المنتخب المغربي للمظليات على كل من الصين مستضيفة البطولة وروسيا، ليتوج بالميدالية الذهبية.

ويعتبر إنجاز مظليات المنتخب المغربي، الأول من نوعه في تاريخ المشاركات في الألعاب العسكرية العالمية.

ويتكون المنتخب الوطني المتوج بالذهبية في صنف المظليات، من نوفل إكرام، وزغاري وفاء، وماحنين سميرة، والبيض فاطمة الزهراء، ولحمر مليكة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في رياضة

تعليق واحد

  1. غير معروف

    في 00:25

    Bravo

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

تصريح الرغراغي بعد هزيمة الفتح أمام الجيش برباعية

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 1 6 هل أعجبك الموضوع ! رمز التحقق: + = Verify Human or Spambot ? …