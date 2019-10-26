الموسيقار عبد الوهاب الدكالي يتماثل للشفاء

ربيع بلهواري _ هبة بريس

في اتصال لهبة بريس اكد الفنان عبد الوهاب الدكالي انه في حالة صحية جيدة ويتماثل للشفاء بعد الازمة الصحية التي اوعزته مؤخرا.

كما عبر الدكالي عبر هبة بريس امتنانه وحبه لكل الذين سالوا عن حاله ووقفوا بجانبه في هذه الفترة العصيبة التي لزم فيها فراش المرض.

يذكر ان الموسيقار عبد الوهاب الدكالي اصيب بوعكة صحية نقل على اثرها الى احدى المصحات بالدار البيضاء.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1