تاونات..اندلاع حريق بداخلية ثانوية الامام الشطيبي بغفساي

ع محياوي – هبة بريس

أوفدت مصادر محلية من مدينة غفساي أن حريقا مهولا شب بداخلية ثانوية الامام الشطيبي مساء يوم أمس الجمعة 25أكتوبر الجاري، حوالي الساعة الثامنة مساء مخلفا حالة ذعر وهلع كبيرة في صفوف التلاميذ والتلميذات المقيمين بذات الداخلية.

مصادر من عين المكان في اتصال بها لموقع “هبة بريس” ، عزت أسباب الحريق إلى تماس كهربائي أدى إلى اندلاع النيران قبل ان تمتد السنتها إلى عدة أجنحة ببناية الداخلية.

هذا وقد تجمهر العشرات من الناس حول مكان الحريق رغبة منهم في معاينة الحادث وتقديم المساعدة لتلاميذ وتلميذات الداخلية.

واشارت ذات المصادر، الى إن النيران التي شبت بالداخلية كشفت المستور ونية الاستهتار بنساء ورجال مغرب الغد ولامبالاة المسؤولين حيال وضعية الداخلية التي تحتضن بداخلها المئات من تلاميذ و تلميذات نواحي غفساي مشيرة إلى آباء وأولياء التلاميذ هرعوا الى عين المكان للاطمئنان على ابنائهم فور إحاطتهم بنبأ الحريق.

ومن حسن الحظ أن الحريق لم يخلف ضحايا في الأرواح؛ فيما نشطاء حقوق الانسان استنكروا بشدة استهتار الجهات المسؤولة على الوضع الذي آلت اليه الداخلية.

هذا وقد علمت هبة بريس ان الضابطة القضائية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة خلفيات وملابسات الحادث. .

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