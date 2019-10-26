جثّة متحللة في قعر بئر تستنفر سلطات تطوان

هبة بريس – اس. بويعقوبي

عثر صباح اليوم السبت 26 اكتوبر الجاري ، على جثة شاب مجهول الهوية وهي في بداية التحلل، في قعر بئر بمدشر بطارة حومة أوندن ،التابعة لقيادة بني حسان جماعة الحمراء بإقليم تطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة فالجثة تعود لشاب في العشرينيات من عمره، حيث قادت الرائحة الكريهة المنبعثة من المكان أحد السكان إلى اكتشاف الجثة، قبل أن يقوم بإخبار مصالح الدرك الملكي، التي هرعت إلى عين المكان، رفقة عناصر من الوقاية المدنية.

وقد تم نقل الجثة صوب مستودع الاموات قصد اخضاعها للتشريح الطبي بغية تحديد اسباب الوفاة الحقيقية ، فيما باشرت عناصر الدرك تحرياتها وابحاثها للوقوف على ملابسات الواقعة.

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