سكرات الإعفاء” تدفع الصمدي إلى نشر تدوينة ينصب نفسه فيها وصيا على قطاع التعليم والثقافة.

هبة بريس _ فاس
استهجن متتبعون للشأن التعليمي ما ورد في تدوينة لكاتب الدولة السابق خالد الصمدي يخبر فيها الرأي العام انه اصبح مستشارا لرئيس الحكومة بقوله: ”ابتداء من هذا الاسبوع استأنفتت بتوفيق الله وحسن عونه مسار الاسهام في تنزيل اصلاح المنظومة التربيوية من موقع جديد بصفة مستشار لرئيس الحكوم مكلف بقطب التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة، في هذا المجال برئاسة الحكومة .هذا القطب الذي يضم فريقا من الخبراء المتميزين المتخصصين في هذا المجال برئاسة الحكومة والبداية بوضع برنانج العمل والمخطط التنفيذي ومؤشرات الانجاز الى جانب اليات التتبع والانجاز ”
وتعليقا على هذه التدوينة صرح متتبعون للشأن التعليمي أنه ليكن في علم الصمدي ان هناك وزارة ساهرة على إصلاح المنظومة التربوية ولها مسؤولية كبيرة في تنزيل القانون الإطار أمام الملك و الحكومة و البرلمان و المواطنين.
أما مسؤولية تتبع تنفيذ مقتيضاته ، فهي من مهام الحكومة عبر اللجنة الوطنية التي تم المصادقة على مرسوم تأليفها يوم 3 اكتوبر الأخير من طرف مجلس الحكومة و التي يرأسها السيد رئيس الحكومة و ليس شخص اخر و لوزير القطاع المسؤولية لتنسيق كتابتها الدائمة .
وليس لطرف أو جهة أخرى أو ديوان معين ان يحل محل الوزارة كهيئة للتتبع لان المرسوم واضح في هذا الشأن.
ليتساءل متتبع آخر هل يمكن لمن فشل في تدبير القطاع من موقع المسؤولية المباشرة ان يتشدق بمثل هذه التدوينات والتي ان دلت على شيء فانما تدل على ان الرجل لم يستسغ اقصاءه من تشكيلة حكومة الكفاءات التي عينها جلالة الملك مؤخرا ليختتم كلامه لعلها من سكرات الإعفاء.
عمر
في 12:37
السؤال الأساسي هنا هو كيف يسمح لمن تم إعفاءه من مهامه أن يتقلد مناصب المسؤولية في الدولة. الإشارة فالصمدي ليس أول من يخرج من الباب و يعود من الشباك فقد سبقه كثيرون على رأسهم وزير “الكراطة” أوزين.
ملاحظ
في 14:17
نعم انها سكرات الاعفاء فعلا لان صاحبنا خاوي ولايحسن الا نعم اسي ليحافظ على بلاصتو.
زوبيدة
في 18:35
هدا سميتو الطنز السياسي على أعلى سلطة في البلاد. السيد عفاه الملك بعد فشله. والعثماني جابو للوزارة الأولى. كان بالأحرى يرجع للمركز الجهوي لكان فيه وتسنا الانتخابات باش يدير الحملة بحالو بحال الناس ويدير برلماني إلا صوت عليه شي حد. أما التعليم راه مدار والو فيه مجموعة من الملفات. واش ليخرج مذكرة رسمية بادماج أساتذة ويسحبها في ظرف أسبوع هذا وزير
Nasirhakk
في 19:48
بغيتي تخدم المنظومة سير شد شي قسم تقرييه نتا هاد الجيش ديال المتتبعين والساهرين والمنظمات والوكاتلات والدواوين وووو ، هاد التعليم هو البقرة الحلوب …
abdou
في 23:23
دار الورثة بامتياز يجب المطالبة بأن يكون من حق كل مواطن أي يصبح وزيرا خصوصا عندما صرح العثماني بأن كتاب الدولة كن يتقاضين أجورهن دون عمل الصمادي حتى اخرج وعاود ادخل نفس وزير الكراطة