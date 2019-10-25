مقتل شخص وإصابة اخر في هجوم لعصابة ضواحي انزكان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي حارس ليلي ثلاثيني مصرعه على الفور بعد تلقيه طعنات قاتلة فيما اصيب فلاح بجروح متفاوتة الخطورة، بعد غزوة لعصابة إجرامية اليوم الجمعة 25 اكتوبر الجاري، على ضيعة فلاحية بمنطقة القليعة ضواحي إنزكان .

العصابة التي نفدت الاعتداء كانت مسلحة بسكاكين وعصي، كانوا بصدد سرقة عدد من رؤوس الاغنام، لكن بعد أن فطن لهم الحارس الليلي ومعه مالك الضيعة، لم يستطيعا مواجهة العصابة المسلحة، فوجهوا طعنات قاتلة للحارس الليلي، فيما اصيب الفلاح بجروح متفاوتة الخطورة.

و انتقلت الى عين المكان عناصر الدرك الملكي بالقليعة والسلطات المحلية، حيث جرى تمشيط المنطقة، وفتح تحقيق في القضية، تحت إشراف النيابة العامة، لتوقيف الجناة.

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