شفشاون..الدرك يوقف شخصا ارتكب جريمة منذ 14 سنة!

نُشر بتاريخ :  2019-10-25 - 21:04
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هبة بريس _ مكتب طنجة

اوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز باب برد بإقليم شفشاون، شخصا ظل هاربا من العدالة لمدة 14 سنة بعد ارتكابه لجريمة قتل في سنة 2005 حسب ما افادت به مصادر محلية.

ذات المصادر كشفت أن دورية الدرك الملكي قامت يوم الإثنين الماضي بعملية تنقيط لبطائق الهوية لعدد من الأشخاص داخل مقهى بباب برد، لتكتشفت أن المعني بالأمر مطلوب بموجب مذكرة بحث وطنية.

وأضافت ذات المصادر، أنه خلال التحقيق من هوية المعني بالأمر ومذكرة البحث، اتضح أنه متورط في ارتكاب جريمة قتل في سنة 2005 ارتكبها بضواحي مدينة تاونات ، حيث تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، لتعميق البحث معه، قبل تسلميه إلى السلطات الأمنية في تاونات لمتابعته في التهمة المنسوبة إليه.

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