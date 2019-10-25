العثماني مُستفسرا بوتين :”? do you know moroco”( فيديو)

هبة بريس – الرباط
التقى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، امس الخميس بسوتشي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث حط العثماني الرحال بروسيا من أجل تمثيل الملك محمد السادس بقمة “روسيا-إفريقيا” الأولى من نوعها التي افتتحت أشغالها برئاسة بوتين والرئيس المصري، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، عبد الفتاح السيسي.
واظهر مقطع فيديو للحظة مصافحة العثماني لبوتين،. حيث استفسر رئيس الحكومة الرئيس الروسي بعبارة غريبة قائلا :” دو يو ناو موروكو؟” والتي تعني بالعربية ” هل تعرف المغرب؟”، ليجيبه بوتين بأنه يعرفه بالتأكيد.
ويضم الوفد المغربي المشارك في أعمال القمة الروسية-الإفريقية، بالإضافة إلى سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي، وسفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي محمد مثقال.
ولد الزناسني
في 18:36
انه الذل والهوان الذي يعيشه المغرب والإنسان والمغربي ( شوية والعثماني يبوس يد بوتين )
Adam
في 18:56
اويلي على هاد الفضيحة.
شهاد الويل واش شفتيو المشية ديالو و هادي هي الهدرة ديال ريس الحكومة
كازثة عطمى.
faty اسبانيا
في 19:04
امريكا وضعة يديها ومحكمة علئ الخليج وروسيا حطئ عينيها علئ افريقيا غير الله احضر السلامة شوفو علئ شوهة ككيجري واقول واش كتعرف المغرب بحال المغرب في المريخ .
سعيد المغربي
في 19:51
كان عليك تقول ليه واش كاتعرف تاحانوت ؟ آش بينك وبين الاستوزار ؟ حزب الرذالة والذل والانحطاط الأخلاقي.