بعد الدار البيضاء ..عناصر “البسيج” تداهم منزلا بوزان

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه بالتنظيم الإرهابي “داعش”، بأحد المنازل المتواجدة بمدينة وزان.

وقالت مصادر هبة بريس ان عناصر البسيج دخلت منزل الاخير وظلت بداخله ساعة كاملة قبل أن تقوم باعتقاله أمام حشود المئات من المواطنين.

وأوضح المصدر نفسه، أن عناصر “البسيج” والشرطة العلمية والتقنية انتقلت إلى عين المكان، بحيث تمت محاصرة المنزل عن أخره.

الى ذلك ، نفذ المكتب المركزي للأبحاث القضائية، صباح اليوم الجمعة، عملية واسعة لتفكيك خلية إرهابية، بدار بوعزة .

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