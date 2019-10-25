ملف أستاذ تاروودانت يعود للواجهة

ع بركة ـ هبة بريس

بعد مرور سبع سنوات عن إغلاق ملف ما عرف إعلاميا ب ” أستاذ تارودانت ” الذي وجد ( محتجزا) بضيعة فلاحية في ملكية مستثمر بمنطقة أولاد برحيل شرق تارودانت سنة 2011 ، عاد الملف من جديد بعدما حرك المستثمر المشتكى به في الملف الأول والذي انتهى ببراءته، ليضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير، ضد 13 شخص من الشهود من ضمنهم ( الاستاذ) .

وعلمت ” هبة بريس ” أن مصالح مركز التشخيص القضائي بسرية الدرك بتارودانت، قد إستدعت الى مقرها عدد من المصرحين في الملف السابق، للإدلاء بشهادتهم أو تصريحاتهم وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير .

وتأتي هذه الاستدعاءات بناء على شكاية في موضوع ” تكوين عصابة إجرامية والوشاية الكاذبة، وشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن وقوع جريمة مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية “.

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