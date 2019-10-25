ملف أستاذ تاروودانت يعود للواجهة

نُشر بتاريخ :  2019-10-25 - 12:16
1
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

ع بركة ـ هبة بريس

بعد مرور سبع سنوات عن إغلاق ملف ما عرف إعلاميا ب ” أستاذ تارودانت ” الذي وجد ( محتجزا) بضيعة فلاحية في ملكية مستثمر بمنطقة أولاد برحيل شرق تارودانت سنة 2011 ، عاد الملف من جديد بعدما حرك المستثمر المشتكى به في الملف الأول والذي انتهى ببراءته، ليضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بإستئنافية أكادير، ضد 13 شخص من الشهود من ضمنهم ( الاستاذ) .

وعلمت ” هبة بريس ” أن مصالح مركز التشخيص القضائي بسرية الدرك بتارودانت، قد إستدعت الى مقرها عدد من المصرحين في الملف السابق، للإدلاء بشهادتهم أو تصريحاتهم وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير .

وتأتي هذه الاستدعاءات بناء على شكاية في موضوع ” تكوين عصابة إجرامية والوشاية الكاذبة، وشهادة الزور والإدلاء بتصريحات كاذبة والتبليغ عن وقوع جريمة مع العلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية “.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

تعليق واحد

  1. Rajawi

    في 12:55

    من يريد ممارسة السياسة ماعليه الا دخول معتركها و الابتعاد عن قذف الناس بالكذب والبهتان، محمد جودار غني عن كل تعريف لما قدمه لابن امسيك من خدمات جليلة سواء تعلق الأمر بالبينيات التحتية او الخدماتية …..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

بعد الدار البيضاء ..عناصر “البسيج” تداهم منزلا بوزان

تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخص يشتبه في تورطه…