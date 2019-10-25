عاجل : تفكيك خلية إرهابية.. حجز أسلحة خطيرة وسيوف ومتفجرات

هبة بريس ـ الرباط

علم ان عناصر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، فككت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر 2019، خلية إرهابية مسلحة بمنطقة طماريس بالضاحية الجنوبية لمدينة الدار البيضاء.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر مكتب “البسيج” واجهت خلال اقتحامها للمنزل الذي يتخذه الإرهابيون مخبأ لهم، مقاومة بالرصاص، من طرف عضوي الخلية، قبل أن تنتهي العملية بإيقاف الإرهابيين البالغين من العمر 27 و28 سنة.

وحجزت عناصر البسيج داخل مخبأ الخلية الإرهابية مجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء إضافة إلى معدات ومواد كيميائية تستعمل في صناعة المتفجرات، كما حجزت أيضا رايات تحمل شعار تنظيم “داعش” الإرهابي.

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