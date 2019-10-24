مجلس بوعياش يزور الأبلق في سجنه ويُطمئِن والدته على حالته الصحية

هبة بريس - الرباط

أطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والدة ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة، على نتائج الزيارة التي قام بها بشكل مفاجئ لابنها.

وطمأن المجلس والدة الأبلق على وضعيته وفقا لتقرير الفحص السريري، الذي أجراه طبيب المجلس بهذا الخصوص.

جدير بالذكر ان مندوبية السجون أصدرت، أمس الأربعاء بلاغا شديد اللهجة، هاجمت فيه بعض الجمعيات الحقوقية وكذا النشطاء الذين نظموا وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح الأبلق وباقي رفاقه، مع الكشف عن وضعيته الصحية الحقيقية.

وأفادت المندوبية، أن هناك جهات لجأت إلى خدمات أبواق لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل منظمة “مراسلون بلا حدود” التي استغلت بدورها ملف المعتقل ربيع الأبلق محاولة المس بسمعة الدولة المغربية، معتبرة أن “مطالبة هذه المنظمة بالإفراج عن الأبلق يعتبر تدخلا سافرا وفاضحا في شأن داخلي للدولة المغربية، ومسا بقرارات قضائية صادرة عن قضاء مستقل”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0