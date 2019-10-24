ماء العينين :”لايجب خلط الدين والسياسة في فتوى الحريات الفردية”

هبة بريس – الرباط

في خضم النقاش الدائر حاليا حول الحريات الفردية، اعتبرت البرلمانية والقيادية البارزة في حزب العدالة والتنمية، امينة ماء العينين ، ان مواقف المصباح من مسألة الحريات الفردية تتسم بالغموض.

وجاء حديث ماء العينين خلال كلمة لها اليوم الخميس في ندوة حول موضوع “الحريات الفردية بين ازدواجية الهوية والواقع”، بالعاصمة الادارية ، حيث اوضحت ان الفرق النيابية لم يسبق وان تقدمت بتعديلات تخص فصول الحريات الفردية في القانون الجنائي.

واردفت ماء العينين انه سواء في عهد وزير العدل السابق مصطفى الرميد او خليفته محمد اوجار لم يتم اجرأة اي تعديل وبقيت الفصول المتعلقة بالحريات الفردية كما هي عليه الآن، لافتة الى ضرورة ابعاد الفتوى الدينية في هذا الاطار عن السياسة.

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