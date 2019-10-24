محلل سياسي :”الحزب الحاكم لا همّ له سوى الانتقام من المواطن”

اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن الحزب الحاكم (البيجيدي) لاهم له سوى الانتقام من المواطن وملئ خزينة الدولة على حساب “معاناته”.

وكتب الشرقاوي في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، ان :” أي حاجة فيها ضرر للمواطن يتسابق حزب صوتكم همزتنا لفرضها، وكأنه حزب لا هم له سوى انتقام من المواطن وملئء ميزانية الخزينة على حسابه.”

وأضاف المحلل السياسي قائلا :”اقول هذا الاستناج لانه في 2017 جاب البيجيدي مقترح دخلوا على القانون المالي يمنع الحجز على الاموال العامة بينما من حق الادارة الحجز على اموال المواطن واللجوء لمسطرة الاكراه البدني في حالة عدم دفع ما حكم عليه، طبعا رفض المقترح وعاود جابتوا الحكومة في 2019 وربما سيرفض وحتى ان مررته الحكومة بالقوة فذلك ليس انتصارا بل مسمارا اخر يدق في نعش الثقة في المؤسسات.. “.

وختم الشرقاوي بالقول ان حزب العدالة والتنمية اتى بمقترح سنة 2019 ،” غاية في السخرية” والمتعلق بتعديل قانون تنظيمي لكي يسمح لرؤساء الجماعات بحجز السيارات وعقلها ب” الصابو” الى حين أداء واجبات” الباركينغ” ، حيث كتب الشرقاوي :” واش هذا تنتظر منه شي حاجة تتخلص برلماني يدافع على حقوق المواطن فيتحول الى اكبر عدو له”.

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