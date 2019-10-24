وضع حد لمغامرات سارق خطوط ألياف الانترنيت بالفنيدق

هبة بريس _ مكتب طنجة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن المضيق الفنيدق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في سرقة خطوط الألياف البصرية الخاصة بالبنية التحتية للربط الوطني بشبكة الأنترنت.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الذي توصل موقع مٌباشر بنسخة منه، أن المشتبه فيه تم توقيفه بضواحي مدينة المضيق، وهو في حالة تلبس بسرقة كمية كبيرة من الألياف البصرية الخاصة بشبكة الأنترنت انطلاقا من مرآب تحت أرضي مملوك لمتعهدي شبكة المواصلات، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة من العثور بحوزته على 17 لفافة كبيرة من المواد المسروقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، يضيف المصدر ذاته، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف اثنين من المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين تم تحديد هوياتهما الكاملة

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