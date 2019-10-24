حقيقة منع نائب رئيس مجلس النواب من السفر خارج المغرب

هبة بريس – طارق عبلا
تناسلت في الآونة الأخيرة أخبار متضاربة تفيد بأن الأمن المغربي و بتعليمات قضائية قرر حجز جواز سفر محمد جودار الذي يشغل عددا من المسؤوليات السياسية و الرياضية و منعه من السفر خارج المغرب.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن هاته الأخبار الرائجة عارية من الصحة تماما ، و أنه لم يتم بتاتا إغلاق الحدود في وجه محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب و النائب البرلماني عن منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء و نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و الذي هو في نفس الوقت رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم و العضو الجامعي و رئيس لجنة البنية التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
و بخصوص الأخبار المتداولة ، أكد مصدرنا أنها مجرد شائعات كيدية لا أساس لها من الصحة تقف خلفها جهات معلومة و أن محمد جودار يتمتع بكامل حقوقه المدنية و على رأسها حق السفر خارج المغرب ، كما أنه عاد لتوه من زيارة خارجية فضلا على أنه سيقوم في الأسبوع القادم بزيارة عمل خارج حدود المملكة و ذلك في إطار مهامه الرسمية التي يتقلدها.
و أورد ذات المتحدث أن محمد جودار و الذي يحظى بشعبية كبيرة بمنطقة ابن امسيك بالدار البيضاء نظير العمل المنجز الذي قام به منذ انتخابه بها، قرر مقاضاة كل من ساهم في ترويج و نشر خبر زائف دون تحري مصداقيته و دون تكليف نفسه عناء الاتصال بالمعني بالأمر و البحث عن الحقيقة من مصدرها.
و يتعرض محمد جودار في الآونة الأخيرة لسلسة من الحملات المغرضة و عمليات التشهير التي طالته مما يدل على وجود جهات خفية تحاول النيل من سمعته، حيث تستعمل في ذلك عدد من الطرق الملتوية و منها استغلال بعض الصفحات الفايسبوكية و المنابر الإعلامية التي تلهث وراء نسب التصفح و “البوز” في تلك الحملات التشهيرية خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.
عادل من طاطا
في 18:33
النائب جودار شخصية محترمة قدمت الكثير نعم الرجل الخدوم وسولو عليه ناس كازا
خالد اسباتة
في 19:02
نعم هاد السيد الله يعمرها دار تعاون معانا شحال من مرة و ديما في الاستماع دابا راه قربو الانتخابات الإشاعات بزاف
ابو إسلام
في 20:15
والله يهدي ماخلق مايخدموا مايخليو اللي يخدم، محمد جودار رجل ونعم الرجال على الأقل في عهده تغيرت منطقة ابن مسيك تغيرا جذريا، ولايمكن لأي شخص دق بابه أن يرجع خوي الوفاض، الحمد لله الساكنة كلها تعرف حق المعرفة هذا السيد وهي جد متأكدة من أن هذه الاخبار التي تروج زائفة وأظن أنها مجرد غوغاء من منافسين سياسين
ابو مروى
في 20:22
وايخليوا السيد يخدم براحتوا، واش مايخدموا مايخليوا اللي يخدم، بالعكس السيد محمد جودار من الطينة اللي كيتضرب بها المثال في جميع المقاطعات ومكيكرهوش يكون رئيس مقاطعتهم، أظن أو أجزم بأن هاد الخبر هو حرب سياسية انتخابية يشنها البعض بتراب ابن امسيك طمعا في تحسين صورتهم لدى الساكنة ولكن هيهات ساكنة ابن مسيك فاقت وعاقت
سؤال؟؟؟؟؟
في 20:23
السؤال المطروح
كيف يعقل هاد السيد شاد كاع هاد المناصب ؟؟؟؟؟
1 نائب رئيس مجلس النواب
2 النائب البرلماني عن منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء
3 نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري
4 رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم
5 عضو جامعي
6 رئيس لجنة البنية التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
ولد ابن امسيك 04
في 20:35
ياايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين …
إن أشباه الصحفين المرتزقة مازالوا يسيؤون لهذا العمل النبيل الذي انتج نساءورجالا يفتخر بهم وترفع لهم القبعات عاليا.
إن هذا الخبر الزائف والخبيث الذي تم الترويج له فانماهو وشاية كاذبة تنم عن نفسية اشخاص خبثاء ، ومن له القدرة على مجابهة محمد جودار فليشمر على ساعديه، في العمل الحقيفي والميداني، وما التوفيق والكمال إلا بإدن الله فالعمل الجبار الذي قام به هذا الرجل الذي خدم ويخدم منطقة ابن امسيك عن قرب والتي اصبح الكل يفتخر بها.
خالد الأزهري
في 21:18
جودار اسم علم وعملة صعبة لا يمكن تجاوزها في كل الصفات التي يحملها يكفي أنه غير معالم ابن امسيك وجعلها تتبوأ الصدارة بين مقاطعات الدار البيضاء حضوره الدائم يزعج الكثيرين من أعداء النجاح الموجودين هنا وهناك ولكن القاقلة على الدوام تسير و …
الرجاوي
في 22:38
من يريد ممارسة السياسة ماعليه الا دخول معتركها و الابتعاد عن قذف الناس بالكذب والبهتان ، جودار غني عن كل تعريف لما قدمه لابن امسيك من خدمات سواء تعلق الأمر بالبينيات التحتية او الخدماتية…
لقد بعث الصحفي “مسيلمة”من جديد ههههه
مفتاح
في 15:09
يا ايها الذين أمنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبؤنوا ان تصيبوا قوما بجهالة
هذه حملة شرسة ضد رجل نعرفه عز المعرفة