حقيقة منع نائب رئيس مجلس النواب من السفر خارج المغرب

هبة بريس – طارق عبلا

تناسلت في الآونة الأخيرة أخبار متضاربة تفيد بأن الأمن المغربي و بتعليمات قضائية قرر حجز جواز سفر محمد جودار الذي يشغل عددا من المسؤوليات السياسية و الرياضية و منعه من السفر خارج المغرب.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن هاته الأخبار الرائجة عارية من الصحة تماما ، و أنه لم يتم بتاتا إغلاق الحدود في وجه محمد جودار نائب رئيس مجلس النواب و النائب البرلماني عن منطقة ابن امسيك بالدار البيضاء و نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري و الذي هو في نفس الوقت رئيس عصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم و العضو الجامعي و رئيس لجنة البنية التحتية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و بخصوص الأخبار المتداولة ، أكد مصدرنا أنها مجرد شائعات كيدية لا أساس لها من الصحة تقف خلفها جهات معلومة و أن محمد جودار يتمتع بكامل حقوقه المدنية و على رأسها حق السفر خارج المغرب ، كما أنه عاد لتوه من زيارة خارجية فضلا على أنه سيقوم في الأسبوع القادم بزيارة عمل خارج حدود المملكة و ذلك في إطار مهامه الرسمية التي يتقلدها.

و أورد ذات المتحدث أن محمد جودار و الذي يحظى بشعبية كبيرة بمنطقة ابن امسيك بالدار البيضاء نظير العمل المنجز الذي قام به منذ انتخابه بها، قرر مقاضاة كل من ساهم في ترويج و نشر خبر زائف دون تحري مصداقيته و دون تكليف نفسه عناء الاتصال بالمعني بالأمر و البحث عن الحقيقة من مصدرها.

و يتعرض محمد جودار في الآونة الأخيرة لسلسة من الحملات المغرضة و عمليات التشهير التي طالته مما يدل على وجود جهات خفية تحاول النيل من سمعته، حيث تستعمل في ذلك عدد من الطرق الملتوية و منها استغلال بعض الصفحات الفايسبوكية و المنابر الإعلامية التي تلهث وراء نسب التصفح و “البوز” في تلك الحملات التشهيرية خاصة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي.

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