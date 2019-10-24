وزارة التربية الوطنية توضح بشأن انهيار سور مؤسسة بالبيضاء

هبة بريس ـ الرباط

أفادت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين الشق أن انهيار سور مؤسسة تعليمية في البيضاء، أول أمس الثلاثاء، لم يكن بسبب عدم استجابته لشروط السلامة.

وأكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في بلاغ لها أنه على “إثر توصلها بخبر انهيار جزء من سور مدرسة البحتري يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 على الساعة الحادية العاشرة والنصف صباحا، حل فريق إقليمي برئاسة المديرة الإقليمية بعين المكان بحضور السلطات المحلية، حيث تبين أن الحادث لم يخلف ولله الحمد أية أضرار بشرية خصوصا وأنه تزامن مع تواجد التلاميذ بأقسامهم وخلو الشارع من المارة”.

وأوضح البلاغ نفسه أن “انهيار جزء من سور المؤسسة لم يكن بسبب عدم استجابته لمعايير السلامة الصحية أو بسبب سقوط الأمطار كما ادعت بعض المواقع الإلكترونية، بل كان نتيجة اصطدام جرافة بالسور وذلك خلال قيادتها من طرف أحد المستخدمين خلال إنجاز أشغال تشديب الأشجار داخل المؤسسة”.

وأشارت المديرية الإقليمية لعين الشق، إلى أنها حرصت على إعادة اتخاذ جل الإجراءات اللازمة لإعادة بناء السور في أقرب الآجال، “حرصا منها على سلامة تلامذتها وأطرها والساكنة المجاورة والمارة”.

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