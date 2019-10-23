الاساتذة المتعاقدون يحتجون امام اكاديمية التعليم بتطوان

هبة بريس – الرباط

عاد الاساتذة المتعاقدون من جديد للاحتجاج للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وشهدت مدينة تطوان خروج الاساتذة المتعاقدين للاحتحاج امام مقر الاكاديمية الجهوية للتعليم بالمدينة، حيث رفعوا شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، إستجابة لبيان التنسيقية الذي دعا أطر الأكاديميات إلى إضراب وطني 23 و 24 أكتوبر بجميع المؤسسات التعليمية.

وعبر المحتجون عن رفضهم لمخطط التعاقد، في حين طالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية إسوة بباقي الشغيلة التربوية بمختلف مؤسسات التعليم.

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