الاساتذة المتعاقدون يحتجون امام اكاديمية التعليم بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-10-23 - 23:27
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس – الرباط

عاد الاساتذة المتعاقدون من جديد للاحتجاج للمطالبة بإسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية.

وشهدت مدينة تطوان خروج الاساتذة المتعاقدين للاحتحاج امام مقر الاكاديمية الجهوية للتعليم بالمدينة، حيث رفعوا شعارات تطالب بإسقاط التعاقد، إستجابة لبيان التنسيقية الذي دعا أطر الأكاديميات إلى إضراب وطني 23 و 24 أكتوبر بجميع المؤسسات التعليمية.

وعبر المحتجون عن رفضهم لمخطط التعاقد، في حين طالبوا الحكومة بتلبية مطالبهم حتى يتمكنوا من تسوية وضعيتهم المهنية إسوة بباقي الشغيلة التربوية بمختلف مؤسسات التعليم.

 

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في تعليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

انسحاب منتخب من تدشين كلية متعددة التخصصات بتاونات يثير سخرية مدونين

هبة بريس _فاس أثار انسحاب برلماني عن حزب العدالة والتنمية من مراسيم حفل وضع الحجر الأساس ل…