السفارة الأذرجانية بالرباط تحيي ذكرى استقلال بلدها

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت السفارة الأذربيجانية بالرباط حفلا كبيرا بمقرها بعاصمة المملكة المغربية الرباط ، حضره مجموعة من الشخصيات الديبلوماسية العالمية وواكبته تغطية إعلامية للترويج بأهمية الحدث الوطني الأذربيجان وكان من المشاركين طاقم جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية، وبالمناسبة أكد لوسائل الاعلام نائب رئيس الجمعية محمد فقيري على عمق علاقة المملكة المغربية مع نظيرتها الاذريبجانية، مشيرا الى السياق العام لحضور الجمعية في هذا الاحتفال الذي يدخل في إطار تعزيز العلاقات و الروابط المغربية الأذربيجانية موضحا أن تاريخ استقلال اذربيجان في 18/10/1991 أصبح موعدا سنويا ثابتا للاحتفال و أن الجمعية تشارك الشعب الأذربيجاني في احتفالاته تلك. و أشار في ذات السياق أنه مند افتتاح السفارة الأذربيجانية بالرباط تأسست جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية بهدف التعريف بهذا البلد و حضارته لدى المغرب و التعريف كذلك بالحضارة المغربية لدى الشعب الأذربيجاني عبر العديد من الأنشطة الثقافية و الفلكلورية للبلدين على سبيل المثال لا الحصر مشاركة الجمعية في أشغال الأيام الثقافية المغربية في أذربيجان و المساهمة أيضا في الأيام الثقافية الأذربيجانية في المغرب، وتتويج عمل الجمعية على حد تعبير نائب الرئيس بتوقيع اتفاقية بين كلية الاداب و العلوم الانسانية بالرباط وكلية الاداب بجامعة باكو بأذربيجان.

من جهته عبر السفير الأذربيجاني ل”هبة بريس” السيد Oktay Sudef Ogly Gurbanov عن امتنانه و فرحته بالاحتفال بعيد استقلال بلده في المغرب، مذكرا أن استقلال أذربيجان له ميزة خاصة كون هذا البلد هو أول بلد يعلن استقلاله عن الإتحاد السوفياتي انذاك. و منوها بالمجهودات التي تبدلها جمعية الصداقة المغربية الأذربيجانية مذكرا باستعداده للتعاون دائما معها بما يخدم متانة العلاقة الأذربيجانية المغربية.

تجدر الإشارة أن جريدة” هبةبريس ” دأبت على تغطية و مواكبة أحداث أذربيجان كان أهمها الانتخابات الرئاسية سنة 2018 و التي أسفرت حينها عن تجديد الثقة في الرئيس إلهام ألييف

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