عاجل… الاطاحة بقاض وموظفين بسبب ” تلقي رشاوي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها الخاصة، بالاطاحة ب ” قاض” بإبتدائية أكادير وموظفين بالمحكمة من ضمنها كاتبة للقاضي، بتهمة تلقي رشاوي بمبلغ حددته مصادرنا في 20 ألف درهم .

وكانت عناصر من مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتحت اشراف رئاسة النيابة العامة بالرباط، أن تلقت شكاية من ” طبيبة” كانت متابعة في ملف جنحي متعلق بحادثة سير، تشير الى مطالبتها بمبلغ مالي من طرف موظفة تشتغل بالمحكمة الابتدائية.

المصالح القضائية بالرباط، أخدت محمل الجد شكاية الطبيبة، وانتقلت الى أكادير وتتبعت خطوات تسليمها للمبلغ المذكور للموظفة، التي بدورها أدخلتها الى مكتب القاضي، وبعد اعتقال الموظفة حاول القاضي التخلص من المبلغ بنافذة مكتبه، لفائدة موظف آخر تم ربط الاتصال به.

وكانت مصالح الشرطة القضائية، تعتقد أن القاض سيرمي بنفسه من النافذة بعد أن إكتشف الامر، مما جعل عناصر الشرطة تهرول الى أسفل المحكمة ليكتشفوا موظفا آخر منهمكا في جمع المبلغ الذي سجلت رئاسة النيابة العامة رقمه التسلسلي وقت وضع الشكاية والانتقال الى المحكمة .

وأضافت مصادرنا، أن القاض سيتابع في حالة سراح لإمتيازه القضائي، في حين تم وضع موظفة وزميلها رهن تدابير الحراسة النظرية.

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