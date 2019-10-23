مشتكية في ملف بوعشرين تتقلد منصب مستشارة بديوان وزيرة السياحة

نُشر بتاريخ :  2019-10-23 - 16:12
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هبة بريس ـ الرباط

تقلدت نعيمة الحروري احدى المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين منصب مستشارة في وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي”.

الخبر أعلنت عنه الحروري على حسابها في الفايسبوك، اليوم الأربعاء، قائلة “ومشوار مهني جديد.. مستشارة بديوان السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي”

وأعلنت نادية فتاح العلوي، التحاقها رسميا بالمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عقب تعيينها وزيرة، بعد اجتماع المكتب السياسي لذات الحزب يوم الجمعة الماضي بمدينة طنجة.

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تعليق واحد

  1. عزيز

    في 17:19

    عندها خبرة وتفان في السياحة والترفيه.

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