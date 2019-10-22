ماء العينين : لابد من التدخل لانقاد حياة ربيع الابلق

هبة بريس ـ عبد الله عياش

عبرت امينة ماء العينين عن قلقها للوضع الصحي للصحفي ربيع الأبلق الذي يخوض اضرابا عن الطعام، منذ أكثر من 40 يوما

وقالت امينة ماء العينين ” ما يروج عن الوضع الصحي للمعتقل ربيع الأبلق على خلفية أحداث الريف يدعو للقلق ” قبل ان تضيف “لابد من التدخل العاجل لإنقاذ حياته وسلامته الجسدية ”

واضافت البرلمانية عن البيجيدي ” نتمنى أن يطوى هذا الملف باطلاق سراح الشباب المعتقلين، وأن ندشن جميعا مرحلة جديدة نتحلى فيها بالمسؤولية ونسعى فيها للبناء المشترك ”

واشارت في تدوينة فيسبوكية ان “الدرس الذي يمكن ان نستخلصه هو أن مقاربة التأزيم لا تخدم أحدا حيث تخلف ضحايا ومآسي اجتماعية يعاني منها شباب وأطفال وأسر، كما تخلف أضرارا سياسية وحقوقية تمس بصورة الدولة داخليا وخارجيا ”

وختمت امينة ماء العينين ” إنها مسؤوليتنا المشتركة، وعلى الجميع الاسهام كل من موقعه لإغلاق هذا القوس، والإنطلاق نحو المستقبل برهانات ديمقراطية وتنموية تكرس العدالة الاجتماعية وتقطع مع مظاهر الحيف والتهميش والإقصاء التي تشكل البذور العميقة لكل الأشكال الاحتجاجية، مع الاقرار أن ثقافة الاحتجاج هي جزء من مجتمع الديمقراطية والانفتاح، وعلينا ان نطور مقاربات جماعية للتعامل معها على غرار الدول الديمقراطية حيث ينتظم الناس للاحتجاج امام مقرات تحتضن لقاءات في اعلى المستويات لرؤساء الدول العظمى، فتتعامل الدولة المضيفة بثقة وبدون مركب نقص مع الاحتجاج كفعل انساني تستوعبه دولة الحقوق والحريات في تأهيل بيداغوجي للأجيال التي تمارس هذا الاحتجاج بمسؤولية ونضج من داخل النسق لا من خارجه ”

وفي شق اخر اشارت إدارة السجن المحلي “طنجة 2″، انها كانت قد أعلنت في وقت سابق أن ربيع الأبلق أحد سجناء احتجاجات الريف، لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، كما لم يسبق له أن رفض استلام أية وجبة من الوجبات الغذائية المقدمة له.

وقالت إدارة السجن في بلاغ لها ردا على تصريحات عائلة الأبلق، وعلى الأخبار القائلة أن ربيع دخل في إضراب عن الطعام بلغ 43 يوما، أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من طرف طبيب المؤسسة.

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