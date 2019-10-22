سلفي يخون بلافريج وفيدرالية اليسار : لن نسكت على الاجرام
هاجم الشيخ السلفي، عبد الحميد العقرة النائب البرلماني، عمر بلافريج بسبب دفاعه عن الحريات الفردية.
وقال الشيخ، العقرة في شريط فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعية إن “شياطين الإنس تحت قبة البرلمان، يأخذون راتبا على ظهر الشعب ويريدن إفساده”.
ووصف الشيخ ذاته فيدرالية اليسار الديمقراطي بـ “المصيبة”، التي ابتلي بها المغرب، داعيا إلى “الانتقام من كل من يدافع عنهم ويساعدهم في نشر الرذيلة”.
وعاد السلفي لمهاجمة عمر بلافريج قائلا : “لا يريد الخير للبلد، ويخاف أن يظهر إلحاده، رغم أنه يستحل ما حرم الله.. لو كان عمر رضي الله عنه حيا لاقتص منك”.
ولم تفوت فيدرالية اليسار الديمقراطي الرد على تصريحات، عبد الحميد العقرة عبر تدوينة على صفحتها بالفيسبوك، إذ قالت “فقيه تكفيري يفتي بقتل النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، لن نسكت عن هذا الإجرام”.
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13 تعليقات
تافهون منذ متي كان معني القصاص القتل.هذا دليل على جهلهم التام بديننا الحنيف
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المشكل الكل يتكلم دون الاخد بعين الاعتبار مكانته و تمتيليته في المجتمع .
الاجرام هو من يؤذينا في ديننا. كلتو أموالنا والان تريدون أن نصبحوا ملحدين مثلكم
Cet énergumène est un homme préhistorique ne sachant pas faire de différence entre un âne et une brebis.
Ce terroriste qui menace le député M.Balafrij doit être interpellé.
Ce futur terroriste qui ose parler de cette manière est très dangereux. Il doit être arrêté
فعلا المغرب ابتلاه الله بهده المجموعة من المندسين في مجتمع إسلامي تحث إمارة المؤمنين. كيف يعقل أن مجموعة من القطيع تختار مواضيع للمناقشة في البرلمان وتحاول إصدار قوانين للمغاربة أجمعين أين كلمة الشعب حتى تكون الكلمة للأغلبية للفصل في هذه المهزلة .
اتمنى ان يتصدى السيد النائب السلفي للريع والقانون الذي يحمي مافيا العقاروتقاعد البرلمانيين والوزراء بدون موجب شرعي اما بلافريج وان اختلفت معه احترم رايه وما قاله ليس هو الخطر على عقيدة المغاربة المسلمين المؤمنين المتشبتين بدينهم الأخطر عن عقيدة المسلمين الفقر الذي يكاد يكون كفرا
الاثنان دون المستوى فواحد ضعيف و الاخر ضعيف جدا
الاول لا مانع له ان تكون العلاقات في محل خاص و على هدا الاساس ادا علم احد باخته او زوجته عند خليلها فلا يحق له اخبار الشرطة يمشي بحالو
اما الثاني فكان عليه بان يعطي رايه بدون التهجم عليه
من اراد ان يتكلم عن العلاقات الرضاءية فعليه بان يقول ما يلي
انا ليس عندي مشكل ان تمارس اختي او امي الجنس و تخونني زوجتي و اشجع الشدود فداك شاني
اما ان يطالب بالغاء الفصول فهدا تدخل و تهجم على الاغلبية الرافضة
ايها السلفي المغاربة يموتون بالسجون ظلما وعدوانا وانتم ساكتين؟؟ انكم شيوخ المزابل لا غير
السي بلفريج من محاربة الفساد إلى الحريات الفردية.
لقد اتضحت لنا الرؤيا
واحد يشبه الآخر ولا كن عند التفضيل أفضل سلفي رجل يدعوا الى الهدى والنهي عن المنكر ويستعملون الدين كتجارة والآخر يفكر في مؤخرته فقط ويدعوا لترخيص الفساد حثى تصبح المرأة والرجال يزنيان أمام الكل والاخت أمام أخيها وكل شيء مرخص . يعني أضرار السلفي أقل. أنها علامة الساعة عندما يكون ابناء محمد يدعمون للفساد أمام الشعب والمسؤولين الكبار خارج التغطية.
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