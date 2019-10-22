الدوزي يرد على اتهامه بسرقة اغنية «خليوها تهضر”

ربيع بلهواري ـ هبة بريس

ردّ الفنان عبد الحفيظ الدوزي على الاتهامات التي وجهت له بخصوص سرقة أغنيته الأخيرة «خليوها تهضر»، للشاب عمرو، حيث نفى نفيا تاما أن يكون قد أقدم على سرقة الأغنية قائلاً: « كان لابد أن استمع إلى مجموعة من أغاني الراي بحكم أنني لم أغني هذا النوع منذ مدة طويلة، لكن أربع جمل في أغنية الشاب عمرو عجبوني وشدوني قلت نقدرو نخلقو منهم أغنية جديدة، واتصلنا به وهو صديق ديالنا منذ الطفولة، عجباتو الفكرة وقالينا مزيان وكان اتفاق بيناتنا بشكل قانوني والناس جاهلين لهاد الشي».

وأضاف الدوزي انه «فنان محترف وراكم تجربة فنية مهمة ولا يمكن أن يسقط في خطأ فادح ويغني اغنية لشخص آخر دون إذنه».

وكان الدوزي قد استعمل عبارة «خليوها تهضر تخوي قليبها قلبها معمر على شان حبيبها»، وهي لازمة معروفة تعود في الأصل إلى الشاب عمرو،

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