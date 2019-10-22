هبة بريس

تمكنت عناصر من المديرية الجهوية للجمارك للشرق، نهاية الأسبوع المنصرم بالناظور، من إحباط محاولتي استيراد لبضائع مهربة تفوق قيمتها الإجمالية 8ر1 مليون درهم، حسب ما أفاد بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية أولى همت، السبت المنصرم، تفتيش سيارة خفيفة على مستوى المعبر الحدودي فرخانة، وأسفرت عن حجز 50 لوحة إلكترونية مستعملة و99 هاتفا ذكيا جديدا و28 أخرى مستعملة و16 شاشة مستعملة و62 شاشة هاتف من ضمنها 50 شاشة مستعملة، و108 شواحن مستعملا و95 سماعة جديدة و27 هاتفا ذكيا معطلا بحوزة مواطن مغربي.

وأضاف البلاغ أن عملية ثانية جرت مساء أول أمس الأحد، مكنت من حجز أزيد من 360 هاتفا ذكيا جديدا، و14 حاسوبا محمولا مستعملا بميناء الناظور، مشيرا إلى أن المحجوزات التي عثر عليها كانت مخبأة بعناية في الصناديق الجانبية لشاحنة مخصصة للنقل الدولي البري، وذلك بفضل جهاز للمراقبة تم وضعه على مستوى الأرصفة خلال عملية الرسو.