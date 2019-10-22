لمرابط ترد على منتقدي خلعها للحجاب: “هذه قناعتي واتركوا للنساء حرية الاختيار”

هبة بريس - الرباط

ردت الباحثة في الدراسات الاسلامية، أسماء لمرابط، عن منتقدي خلعها للحجاب وظهورها بمظهر جديد.

وقالت لمرابط في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :”هذا آخر توضيح لي بالنسبة لموضوع “الحجاب”.. هذه قناعتي و هذا القرار ليس له اي علاقة بالمنصب الديبلوماسي لزوجي وللتذكير فلقد كنت زوجة سفير بغطاء الرأس خلال 8 سنوات في بلدان امريكا اللاتينية و افتخر….. وكما ارتديته بكل صدق و وفاء امام الله اتخذت قررا تركه امام الله بعد تدبر و تامل عميق …و قررت إعلانه لأنني دائما اتحمل بكل وضوح و شفافية افعالي بدون نفاق…الصدق هو ابلغ و اقدس المبادئ لذي…”

هنالك من يحاول استغلال هذه القضية، تقول لمرابط، “ليسيء للنساء اللواتي يرتدونه و يجعلوا منه مدخل لضرب امانهن الصادق و مشاعرهن و الاستفزاز بهن و هذا ارفضه رفضا كليا و اعود لأقول ما طالما قلته في كتبي و مقالتي و محاضراتي : اتركوا لنساء حرية الاختيار و حرية التعبير. و لا بدا ان نحترم الجميع و نحكم على الناس على افعالهم و ليس على أشكالهم ….”

وتابعت قائلة: “أخيرا اعتبر البعض ان هذا جواب لما يحدث في فرنسا , سأقولها بكل صراحة سياسة حكومة فرنسا اتجاه الإسلام و المسلمات بشكل خاص سياسة مخجلة , عنصرية و منطقها استعماري و من هذا المنبر اعلن على كل التضامن للنساء المسلمات المحجبات خاصة و اللواتي تعيش هذا التميز و الاضطهاد الشرس….” قبل أن تختم تدوينتها بالقول:” خلاصة الكلام : لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم”.

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