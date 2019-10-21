الفيزازي : “الريسوني” مع الحريات الفردية والزنا وعمل قوم لوط

هبة بريس ـ الرباط

خرج الشيخ محمد الفيزازي بتدوينة على حسابه الفيسبوكي، وجهها للصحافية هاجر الريسوني، التي غادرت السجن مؤخرا بعد عفو ملكي .

وقال الشيخ المثير للجدل “هاجر الريسوني للأسف مع الحريات الفردية في الزنا و عمل قوم لوط و السحاق..”، مضيفا “إنا لله و إنا إليه راجعون”.

هذه الخرجة الإنتقادية للشيخ الفيزازي حركت رواد الفيسبوك في تعاليق مثيرة تمس حياته الشخصية، علما أنه هاجم مؤخرا البرلماني عمر بلافريج، الذي طالب بتعديل القوانين التي تخص الحريات الفردية.

خروج الفيزازي جاء بعدما عبرت هاجر الريسوني،عن رفضها للموقف، الذي عبر عنه عمها أحمد الريسوني، حول موضوع الحريات الفردية، وأعلنت تضامنها مع كل امرأة تعرضت لعنف رمزي، “سواء صدر عن أحمد الريسوني أو غيره”، بحسب قولها

وقالت هاجر أيضا: “الدكتور أحمد الريسوني شخصية أصولية، ومواقفه من مسألة الحريات لن تخرج عن الإطار النظري، والإيديولوجي، الذي يتأطر به، سواء كنت أنا في السجن، أو خارجه، ومتى ما سئل عن هذا الموضوع سيقول الكلام نفسه، والمواقف نفسها، واطمئنوا بأنه لن يصبح ليبراليا من أجل عيوني”.

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