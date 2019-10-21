رسالة مؤثرة من زوجة المهداوي ..يالروعة السجون حين تضم الرجال

هبة بريس ـ الرباط

نشرت زوجة الصحافي حميد المهداوي، بشرى الخرشافي، رسالة مؤثرة إلى زوجها الذي يقضي أيامه حالياً وراء القضبان، بعد الحكم عليه بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

ونشرت الخرشافي تدوينة عبر حسابها في “فيسبوك” جاء فيه “على مساحة من هذا الوطن الجريح أراك قريباً مني تجلس في غرفة ظالمة مظلمة باردة برودة تشرين، تحيط بك جدران عالية متآكلة، أقتسم معك رفيق دربي مساحة الجرح الغائر الذي يأبى أن يلتئم”.

وتابعت “فلا تبتئس يا زوجي فإن الذي يمر على أبواب السجون يعلم أنها مسكن العظماء”، “يا لروعة السجون حين تضم الرجال”.

وحُكم على المهداوي ابتدائياً صيف 2018 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمسّ بسلامة وأمن الدولة”.

وبرّر القضاء الاتهام بكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية جاءته من شخص يعيش في هولندا تحدث فيها عن إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح حراك الريف.

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