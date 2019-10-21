برلماني بـ “الميزان” يجمد عضويته داخل الحزب

ع محياوي ـ هبة بريس

اقدم البرلماني علال العمراوي على تجميد عضويته داخل حزب الميزان، احتجاجا على نتائج مؤتمر المنظمة الشبابية.

وأكد البرلماني الاستقلالي ” علال العمراوي ” لـ ” هبة بريس” أنه قرر تجميد عضويته من كل التنظيمات و الهياكل لحزب الاستقلال، جاء بسبب ما اسماه الاقصاء الممنهج وعدم المشاركة الوازنة في المؤتمر ال13 للشبيبة الاستقلالية.

وأعلن علال العمراوي في وثيقة تجميد العضوية أن هذا “الإقصاء المحبط لكل مكونات حزب الإستقلال بالمدينة جاء ليؤكد مرةً أخرى التوجه الإقصائي الظاهر منه و الخفي الملموس منذ فترة و بشكل غير مفهوم لمناضلي حزب الإستقلال بفاس بكل من مؤسسات الحزب التمثيلية ومن مختلف التمثيليات الوطنية للمنظمات الموازية للحزب”.

وتابع العمراوي معللا قرار تجميد عضويته بأن “الميزان” بالحاضرة العلمية يتلقى منذ المؤتمر 17 للحزب، “طعنات متتالية وظلم ذوي القربى.

وانتقد البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية “انسياق قيادات الحزب وراء هذه الممارسات، موردا أن ما وصفها بـ”الطعنات”، “تزداد ألما عندما تنساق قيادات الحزب لأهواء ومناورات قلة من الماسكين بحطام مشروع متآكل أدى الى ما أدى اليه من أوضاع بالحزب نعرفها جميعا ويعرفها كل المغاربة.

وجرى انتخاب 49 عضوا في المجلس التنفيذي لشبيبة حزب الاستقلال في المؤتمر الذي جرى يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري ببوزنيقة ، و لم تحظ مدينة فاس بأي تمثيلية في هذا المؤتمر رغم المجهودات التي بدلها البرلماني ” علال العمراوي ” و معه أحد القيادات البارزة في مدينة فاس و يتعلق الأمر بـ ” أسامة الجناتي الادريسي ”

و انتخب المؤتمر ال13 لشبيبة حزب الاستقلال ” عثمان الطرمونية ” كاتبا عاما للشبيبة، حيث تقدم هذا المرشح بدون منافس لهذا المنصب، خلفا لـ ” عمر العباسي ” و تم انتخاب منصور لمباركي رئيسا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية.

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