وزارة الصحة تكرم طلبة الطب الفائزين في المسابقة العالمية للمحاكاة الطبية

هبة بريس

تمكن فريق طبي مغربي مشكل من ممثلي كلية الطب والصيدلة بوجدة، من الفوز بالجائزة الأولى للمسابقة العالمية للمحاكاة الطبية “سيمكاب”، التي نظمتها الجمعية الأوربية لطب المستعجلات، واحتضنتها، هذه السنة، العاصمة التشيكية براغ، يوم الاثنين 14 أكتوبر 2019. وكان الفوز من نصيب الطلبة: أميمة دمناتي، أمين ادريوش، إدريس بنعلي وفاطمة أمخاو.

وبهذه المناسبة السعيدة، نظمت وزارة الصحة حفلا تكريميا، ترأسه وزير الصحة، البروفيسور خالد ايت طالب، يومه الاثنين 21 أكتوبر 2019، بمقر الوزارة، على شرف هؤلاء الطلبة الفائزين بهذه المسابقة والأستاذين المؤطرين البروفيسور محمد موهاوي والبروفيسور ابراهيم حسني، وذلك اعترافا بمجهودات كافة المتدخلين في المجال الصحي على المستوى الوطني، وتنويها بالكفاءات والخبرات المغربية.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الفوز المستحق يأتي تتويجا لمجهودات طلبة كلية الطب بوجدة والذين كانوا خير سفراء لبلدهم، وشرفوا المملكة المغربية، وابانوا عن علو كعبهم في مجال تكوينهم.

كما يمكن اعتبار هذا التتويج اعترافا دوليا بالمجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في الشأن الصحي على المستوى الوطني وفي مقدمتهم الكفاءات والاطر المشرفة على تكوين طلبة الطب بمختلف الجامعات والكليات المغربية.

ولا شك أن فوز هؤلاء الطلبة سيكون أمرا محفزا لسائر طلبة الطب والأساتذة المؤطرين على مواصلة المجهودات وتطوير الخبرات للنهوض بالصحة، حتى يكون الجميع عند حسن ظن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

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