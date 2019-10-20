رغم الإرهاق.. أمزازي يواصل جولته الناجحة بجهة فاس-مكناس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

هبة بريس _ فاس

بعد جولة مكوكية بالمؤسسات التعليمية لخمس أقاليم تابعة لجهة فاس-مكناس وهي فاس، صفرو، وتاونات،تازة ومولاي يعقوب وفق برنامج مكتظ يعج بالأنشطة والتدشينات لمؤسسات من التعليم الأولي مرورا بالمدارس الجماعاتية و مدارس الفرصة الثانية وكذا الداخليات ثم أخيرا وليس آخرا الكلية متعددة التخصصات بتاونات طيلة الأربع أيام المنصرمة أبى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سعيد أمزازي إلا أن يواصل جولته الناجحة يومه الأحد رغم كونه يوم عطلة عن العمل لاسيما بعد الأنشطة المكثفة ضمن جولته الشاقة بالجهة حيث قام السيد الوزير رفقة السيد لحسن السكوري النائب البرلماني عن إقليم صفرو وبحضور مدير الأكاديمية الجهوية لفاس مكناس بزيارة تفقدية لمجموعة مدارس أيت علي بوبكر ومدرسة 20 غشت العريقتين بجماعة عين الشكاك التابعة لإقليم صفرو التي تم تشييدها سنة 1912 من طرف المستعمر الفرنسي من أجل إعادة تأهيل هاته المؤسستين والاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسهما.

كما انتهز أمزازي فرصة تواجده بجماعة عين الشكاك لزيارة الوعاء العقاري لكل من المدينة الجامعية التي ستكون تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس على مساحة 100 هكتار وكذا الوعاء العقاري لمشروع مدينة المهن والكفاءات بجهة فاس مكناس المشروع الملتزم به أمام جلالة الملك.

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