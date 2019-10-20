تقرير: نصف المغاربة يعانون من أمراض نفسية

هبة بريس - وكالات

كشف تقرير للعصبة المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب لسنة 2018، أن 48 في المائة من المغاربة يعانون من أمراض نفسية وعقلية.

ورصد التقرير الذي قدمته “العصبة” الجمعة بالرباط، أن المغرب لا يتوفر إلا على197 طبيب نفسي لكل 100 ألف نسمة عوض 366 المنصوص عليها في المعايير الدولية، لذلك يتوجه أغلبية المرضى للأضرحة والشعوذة في ظل غياب مؤسسات صحية ومجانية للعلاج، حسب تقرير ذاته.

وسجل التقرير على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الأمم المتحدة صنفت المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018من أصل 189 دولة ليحتفظ بنفس المركز منذ سنة2016 قبل، أن يضيف على أن المغرب يعرف تدهورا على مستوى عيش السكان حيث بات الأمن الغذائي للمغاربة مهددا بتصنيفه في المركز 42 في مؤشر الجوع العالمي، مشيرا إلى أن منظمة”الفاو” حذرت منتعرض العديد من المغاربة بحلول سنة 2030لخطر الجوع والفقر.

أما على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، فقد سجل التقرير ذاته بخصوص عقوبة الإعدام أن الدولة لم تنفد منذ1993 بتنفيذ بأي حكم للإعدام في المقابل لازالت ترفض الانضمام الى البروتوكول الاختياري الثاني حول الغاء عقوبة الإعدام، مؤكدا أن” الحق في الحياة في المغرب لازال منتهكا بطرق مختلفة”، مؤكدة رصد وفاة حوالي12 مواطن مغربي نتيجة خروقات تمس الحق في الحياة.

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