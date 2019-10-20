محلل سياسي : “البيجيدي مشا فيها ” بعد التنازلات التي قدمها

هبة بريس ـ الرباط
قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، ان حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي الحالي، يَعيش على تراجع بعد التنازلات التي قدمها في محطات سياسية مختلفة، قائلا “حزب العدالة والتنمية مشا فيها بعد التنازلات التي قدمها في التجربة الأولى”.
وكشف بلكبير في ندوة نظمت من طرف شبيبة العدالة والتنمية؛ بمدينة إن “الحزب ما زال يقدم تنازلات عدة، من خلال الإستوزار، وكذا قضية “الفرنسة”.
وأكد المحلل السياسي في حديثه خلال ندوة تحت عنوان “الفاعل السياسي وسؤال الكفاءة”، أن “الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية؛ محمد أمكراز، فُرض على الحزب لدخول الحكومة”، مردفا أن “هذا أمر قاله رئيس الحكومة؛ حين قال “هذا من معجزات الزمان”، وتبين حينئذ أنه ليس الحزب من إقترحه للإستوزار”.
مصطفى
في 16:52
اكتشفنا أن هذآ الحزب كغيره من الأحزاب لا يفكر إلا في ملء خزائنه عند الوصول للسلطة لكن ما يميزه هو انه خدعنا بالله لذلك خدعنا له، ط
احمد
في 17:11
المسكين هو لي مشا فيها اما البحيدي اغتنى هو و زبانيته هذا ليس تحليل بل اتخربيق
ملاحظ
في 00:35
حزب العدالة والتنمية مشا فيها نهار اتقلب على بنكيران 180 درجة دقة وحدة بين عشية وضخاها بحال شي فريق رياضي طلعو الرئيس في المرة الأولى من القسم الثالث إلى القسم الثاني ب 102 النقط وفي المرة الثانية طلعو من القسم الثاني إلى القسم الأول ب 125 نقطة هنا الفرق الأخرى قالت إلى بقا هاد خاينا رئيسا لهاد الفريق غادي إيدي لينا حب أو تبن البطولة والكأس اللهم آرى انديرو العصا في الرويدة أونقولو إلى بقا هاد رئيس احنا ما لاعبينش هنا اصحاب هاد الرئيس قالوا اللهم انضحيو بالرئيس وعا اعزيز علينا أوصاحبنا أو نبقاو لاحنا لاعبين أحسن ما نمشيو احنا ويــيــاه ولكن انساو بلي ملي مشا الرئيس غادة اضربهم تالافا أو ضربتهم أو غادين أينزلو للقسم الثالث ماشي للقسم الثاني