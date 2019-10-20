محلل سياسي : “البيجيدي مشا فيها ” بعد التنازلات التي قدمها

هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير، ان حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي الحالي، يَعيش على تراجع بعد التنازلات التي قدمها في محطات سياسية مختلفة، قائلا “حزب العدالة والتنمية مشا فيها بعد التنازلات التي قدمها في التجربة الأولى”.

وكشف بلكبير في ندوة نظمت من طرف شبيبة العدالة والتنمية؛ بمدينة إن “الحزب ما زال يقدم تنازلات عدة، من خلال الإستوزار، وكذا قضية “الفرنسة”.

وأكد المحلل السياسي في حديثه خلال ندوة تحت عنوان “الفاعل السياسي وسؤال الكفاءة”، أن “الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية؛ محمد أمكراز، فُرض على الحزب لدخول الحكومة”، مردفا أن “هذا أمر قاله رئيس الحكومة؛ حين قال “هذا من معجزات الزمان”، وتبين حينئذ أنه ليس الحزب من إقترحه للإستوزار”.

ما رأيك؟ المجموع 12 آراء 0 12