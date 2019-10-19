انتخاب عثمان الطرمونية كاتبًا عامًا للشبيبة الاستقلالية

هبة بريس - و م ع

هبة بريس _ الرباط

تم انتخاب عثمان الطرمونية نائب رئيس جهة الدارالبيضاء سطات وقيادي الحزب باقليم الجديدة كاتبًا عامًا للشبيبة الاستقلالية، وذلك بإجماع أعضاء وعضوات المجلس الوطني، خلال أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للشبيبة الاستقلالية الذي يحتضنه المركب الدولي مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة كما تم انتخاب منصور لمباركي، رئيسا للمجلس الوطني للشبيبة الاستقلالية.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلق أمس الجمعة تحت شعار “الشباب…كفاءات من أجل الوطن” بمشاركة أزيد من خمسة آلاف مؤتمر ومؤتمرة، عرفت حضور سفراء وممثلي الهيئات الديبلوماسية وشخصيات سياسية ووطنية، بالإضافة إلى منظمات شبابية عربية وأوروبية وإفريقية.

وكان الأمين العام لحزب الاستقلال السيد نزار بركة أكد أمس أن محطة انعقاد المؤتمر العام 13 لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، فرصة لتقييم أداء المنظمة بالحكمة والموضوعية والمسؤولية اللازمة، باستحضار المكاسب وتثمينها والبناء عليها، ورصد مكامن الضعف والإخفاق لتجاوزها، وذلك بهدف الارتقاء بأداء شباب المنظمة لتحقيق مزيد من الطموحات والمكتسبات ومواصلة النضال للمزيد من الحقوق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

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