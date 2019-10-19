تصريحات سعداني حول الصحراء المغربية.. “أصحاب قضية وتجار تقرير المصير”

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

شكلت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) عمار سعداني، بخصوص الصحراء المغربية حجرا كبيرا في بركة العلاقات المغربية الجزائرية الراكدة منذ عقود بسبب ، دعم الجارة الشرقية لمرتزقة البوليساريو.

سعداني قال في حوار أجراه يوم الخميس مع موقع “كل شيء عن الجزائر” إنه ومن الناحية التاريخية “الصحراء مغربية وليست شيئاً آخر، وقد اقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين (عُقد في العاصمة الألمانية عام 1884 بين القوى الاستعمارية الأوروبية لاقتسام مناطق النفوذ في أفريقيا). وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى “البوليساريو” منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمناً غالياً جداً دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة”.

وذهب السياسي الجزائري البارز إلى أن العلاقات المغربية الجزائرية أكبر من موضوع الصحراء، وأن الظرف الحالي مناسب برأيه لتجاوز وضعية الجمود والتوتر في علاقة البلدين الجارين، “لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيراً في النظام التونسي والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولاً، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي، كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضاً الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال أفريقيا”.

واستقبلت النخبة السياسية والإعلامية المغربية، باحتفاء كبير، التصريحات التي أدلى بها عمار سعداني، والتي عبّر فيها عن مواقف داعمة للسيادة المغربية على الصحراء، وتنوعت ردات الفعل في الجزائر بين مؤيد لتلك التصريحات ورافض لها على اعتبار ان الجارة الشرقية تعتبر اكبر داعم للجبهة الانفصالية، وهو مايؤكد بمالايدع مجالا للشك ان هناك نخب داخل الجزائر تؤيد قضية الوحدة الترابية للمملكة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1