الادماج أو التصعيد.. أساتذة “التعاقد” يعودون للاضراب

هبة بريس - الرباط

كشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عزمها خوض اضراب وطني يومي 23 و24 أكتوبر الجاري دفاعا عن مطالب الاساتذة المتمثلة في الادماج.

واضافت التنسيقية أنها سطرت برنامج نضالي ، وهو البرنامج الذي سيبدأ بعقد ندوة صحفية يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري، إلى جانب تبني أشكال نضالية محلية وجهوية أخرى.

وأوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين أن مجلسها الوطني عقد اجتماعا وطنيا يوم الأحد الماضي ، حيث تمت دراسة ومناقشة الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين، خاصة مشاكل الحركة الانتقالية والتأهيل المهني والاقتطاعات وتدبير الخصاص والفائض.

ويعود اساتذة التعاقد الى واجهة النضال مرة اخرى دفاعا عن مطالبهم والضغط على الحكومة، من اجل إسقاط نظام التعاقد وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.

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