أردوغان يهدد بـ”سحق الرؤوس”

هبة بريس - وكالات

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بسحق رؤوس المقاتلين الأكراد، في حال عدم انسحابهم من شمال شرق سوريا في المهلة المحددة.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت، أن بلاده “لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية عندما أطلقت عملية “نبع السلام” العسكرية”، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم انسحاب “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، من شمال شرق سوريا خلال مدة 120 ساعة، المنصوص عليها في الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقال أردوغان مهددا: “إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين، سنواصل من حيث توقفنا، عند انتهاء الـ120 ساعة، وسنستمر في سحق رؤوس الإرهابيين”.

وتابع: “في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة المحددة”.

وقال: “تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة، وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه”.

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