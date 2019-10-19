أردوغان يهدد بـ”سحق الرؤوس”

هبة بريس - وكالات
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بسحق رؤوس المقاتلين الأكراد، في حال عدم انسحابهم من شمال شرق سوريا في المهلة المحددة.
وأكد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم السبت، أن بلاده “لم تتراجع عن الشروط التي وضعتها منذ البداية عندما أطلقت عملية “نبع السلام” العسكرية”، مشيرا إلى أنه أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن القوات التركية ستستأنفها حال عدم انسحاب “وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، من شمال شرق سوريا خلال مدة 120 ساعة، المنصوص عليها في الاتفاق التركي الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وقال أردوغان مهددا: “إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين، سنواصل من حيث توقفنا، عند انتهاء الـ120 ساعة، وسنستمر في سحق رؤوس الإرهابيين”.
وتابع: “في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة المحددة”.
وقال: “تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال 9 أيام الأخيرة، وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه”.
فوزي الصحراوي
في 13:39
هذا كلام المتغطرسين.المتجرئين على الله عز وجل.ان الخلق خلق الله.فمن قتل نفسا بغير حق متعمدا فجزائه جهنم.واردغان هذا تجبر وطغى.وشن حرب ابادة على قوم ذنبهم الوحيد انهم اكراد.وكأن هذا النوع من البشر ليس لهم الحق في العيش.لكن الله موجود.وهو يمهل الظالم ولايهمله.اردغان الان؟ساوى نفسه ونتانياهو والسيسي.والملك سلمان.ورؤساء امريما ومل الرئساء القتلة في العالم.واردغان ليس رجل سلام بل رجل حرب واجرام.فاحتلاله لارض دولة ذات سيادة بالقوة.وقتل اناس لم يطلقوا عليه ولو رصاصة واحدة.او انهم يطالبون بالخرية والعيش بكرامة يحكمون انفسهم بانفسهم.فيبيدهم.فهء لايفعله الامجرم محترف
هيبة
في 18:01
انا معاك يا سيد أردوغان انت معاك حق في كل الي بتحاول تنفذه ، لكن للاسف لم يساعدك احد في فعل الخير لتنظيم منطقه آمنه للاجئين
الله ينصرك
هيبة
في 18:12
عليك نور الله يا سيد أردوغان كلهم اتفقو ضضك للاسف، بدل مايسلعدوك حتى تنجز مدينه آمنه للاجئين
أروبا ترفض ما تفعله انت فقط لحتى ماتستقبل اللاجئين