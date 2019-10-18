السيبة…سيدة تهين عناصر للدرك الملكي بالبيضاء بعد خرقها للقانون

هبة بريس – الدار البيضاء

يروج شريط فيديو على موقع اليوتيب ومواقع التواصل الاجتماعي لسيدة رفقة شقيقتها وهي تصور عناصر الدرك الملكي، وتشهر بيهم بطريقة غريبة، تعود بنا لزمن السيبة والفوضى وعدم الامتثال للقانون.

ويكشف شريط الفيديو المتداول الذي صور بمدينة الدار البيضاء، عن إهانات عديدة لعناصر الدرك الملكي التي تدخلت لسحب مفتاح سيارة من نوع ”رونج روفر“ بيضاء، بعدما رفضت سائقة السيارة منح الأوراقها المطلوبة من طرف عناصر الدرك، بسبب توقفها في مكان غير مخصص للوقوف ودخول شقيقتها الصغيرة في شجار مع فتاة اخرى.

واستنجدت مصورة الشريط بمجموعة فايسبوكية خاصة بالنساء، من أجل نشر شريط الفيديو الذي يحمل إساءة واضحة لعناصر الدرك الملكي، خصوصا وأن المعنية بالأمر لم تكشف عن المشكل بطريقة حضارية وراقية دون تصوير الأشخاص، بل أقدمت على إهانة عناصر الدرك الملكي أمام المواطنين بطريقة وقحة.

هذا وأجمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على أن الشريط يحمل إهانة مباشرة عناصر الدرك الملكي الساهرين على حماية أمن المواطنين، وبل ويعتبر استفزازا للقانون وتشجيعاً على السيبة والتسيب من طرف الآخرين، خصوصاً وأن الشريط يظهر هدوء تام من طرف العنصرين الأمنين اللذان طالبا في أكثر من مرة من المعنية بالأمر مدهما ببطاقة الهوية الخاصة بها، غير أنها رفضت هي وشقيقتها.

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